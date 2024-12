SK Roeselare wil bonus verzilveren tegen Jong Essevee

De grootste titelconcurrent op een 0-4-nederlaag trakteren en als verdediging met de pluimen gaan lopen. Het lijkt ongewoon, maar het overkwam Joey Dujardin en Henri Van Marcke, het centrale verdedigingsduo dat bij de wit-zwarten al weken op geen fout te betrappen valt, na de topper tegen KRC Harelbeke.

“We kwamen in Harelbeke heel scherp uit de kleedkamer en dat leidde al snel tot een dubbele voorsprong”, lacht Henri Van Marcke (25). “Ons plan om hoog druk te zetten bracht hen voortdurend in de problemen. Ook in de tweede helft, waarin we vooral wilden vermijden dat zij na een eventuele goal weer hoop zouden krijgen, hadden we eigenlijk bijna de hele tijd het betere van het spel. Met een eindstand die uiteindelijk zelfs nog wat hoger is opgelopen dan dat misschien had gemoeten.”

Maturiteit

Niet zozeer de cijfers op zich, maar vooral de manier waarop – het verschil in ervaring en maturiteit tussen de nummers één en drie was zondag immens – lijkt te bevestigen dat er na Nieuwjaar al veel zal moeten gebeuren willen ze op Schiervelde straks naast een prijs (hetzij de hoofdvogel, hetzij promotie via de eindronde) grijpen.

“De titel? Die zullen we niet voor niets krijgen. Het kan met nu een thuismatch tegen Jong Essevee, dat het de laatste tijd goed doet, en met een verplaatsing naar Zelzate, dat nu alleen tweede staat, de komende weken nog alle kanten op.”

Hoger dan bij Winkel

En de complimenten van buitenaf? “Die nemen we er graag bij. (grijnst) Het klikt met Joey, Arne en Rens. We communiceren veel en dat loont. We spelen met de verdediging dit seizoen nochtans een heel stuk hoger dan dat we vorig jaar bij Winkel deden.”

“Maar als je ziet wat er in Harelbeke bijvoorbeeld ook al op het middenveld of door onze spitsen werd opgekuist, dan zegt dat denk ik niet alleen iets over onze defensie, maar veeleer iets over de algemene sterkte van onze groep”, besluit Van Marcke, die onder Dieter Lauwers dit seizoen nog geen enkele keer naast de ploeg viel. (SBE)