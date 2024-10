SK Roeselare krijgt tweede kans om eerste periodetitel te pakken

Het verhoopte feestje bleef vorige week uit bij SK Roeselare. De Schiervelde-boys leden tegen hekkensluiter Racing Gent (1-2) verrassend hun tweede nederlaag van het seizoen, waardoor ze nu zondag vol aan de bak moeten tegen KVK Westhoek.

“Een streep door onze rekening”, zegt Pedro Versavel (45), sinds vorig seizoen keeperstrainer bij wit-zwart en kind aan huis bij Westhoek, waar de Zonnebekenaar twee keer per week met WestSave – zijn eigen doelmannenschool – over de vloer komt. “Hoe langer je wint, hoe dichter natuurlijk ook het moment dat er een einde zal komen aan zo’n reeks. We wisten in zekere zin dus wel dat die nederlaag er ooit ging aankomen, maar dat dit nu net op de voorlaatste speeldag van die eerste periode ging gebeuren, dat was in feite niet ingecalculeerd”, zucht Versavel.

“We zijn tegen Gent eigenlijk nooit op niveau geweest. Dat de manier waarop we het zaterdag lieten liggen een beetje overeenkomt met de manier waarop we het op de eerste speeldag lieten afweten tegen Zulte Waregem B, dat ook onderaan staat? Dat vind ik niet. Als je in tweede amateur een ploeg te veel tijd en ruimte geeft, dan kunnen ze allemáál goed voetballen. Het was niet goed genoeg. Meer moet je daar niet achter zoeken.”

Franse toer

“We hebben ons lot in eigen handen. Harelbeke haalde het een uurtje na onze misstap weliswaar van Gullegem, maar doordat de Ratjes één keer minder wonnen, kan de periodetitel ons zondag, mits een overwinning in Westhoek, dus sowieso niet meer ontglippen. Wat daarom niet wil zeggen dat de Ieperlingen de punten zomaar te grabbel zullen gooien.”

“Sinds ze bij Westhoek een beetje de Franse toer zijn opgegaan, ken ik er niet zoveel spelers meer. Maar het feit dat ze vorige week in Appelterre de volle pot pakten, waar het altijd puffen is, en de aanwezigheid van Bram Lucker, die zijn jongens graag op scherp zet, zorgt er in elk geval voor dat we op ons best zullen moeten zijn.”

(SBE)