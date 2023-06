SK Nieuwkapelle herbegint met eerste ploeg: “We willen deze club weer op de voetbalkaart krijgen”

SK Nieuwkapelle is vanaf volgend seizoen terug van weggeweest in het provinciale voetbal. De club gaat een samenwerking aan met Sassport Boezinge en brengt weer een A-ploeg in vierde provinciale in competitie.

Afgelopen seizoen had SK Nieuwkapelle enkel een reservenploeg in competitie, maar daar komt nu weer verandering in. “Omdat de vrijwilligers van SK Nieuwkapelle ook meehielpen in de kantine van Boezinge, is er een samenwerking ontstaan”, klinkt het bij Els Bouchaert, die voorzitster wordt bij SK Nieuwkapelle en de vrouw is van Kristof Verstraete, de voorzitter van Sassport Boezinge. “Toen we hoorden dat ze in Nieuwkapelle opnieuw met een eerste ploeg wilden beginnen, hebben we onze vleugels mee onder het project gezet. We hebben hen een duwtje in de rug gegeven voor de oprichting van een nieuw bestuur. Omdat wij in Nieuwkapelle wonen, waren we extra enthousiast om mee te werken. Het bestuur is uitgebreid tot een negental mensen uit Nieuwkapelle.”

Het nieuwe bestuur stelde een volwaardige kern samen die klaar is voor vierde provinciale. “Er zijn een aantal jongens gebleven van de reservenploeg van vorig jaar. Dat hebben we aangevuld met spelers van ploegen die in het omliggende gestopt zijn. Ook de reservenploeg blijft gewoon bestaan.”

Voetjes op de grond

“Grote ambities willen we met deze nieuwe ploeg nog niet uitspreken. Het eerste seizoen is het vooral een kwestie van met de voetjes op de grond te blijven en te zien waar we terecht zullen komen. We willen vooral SK Nieuwkapelle weer op de kaart krijgen. De samenwerking tussen Boezinge en Nieuwkapelle zullen we op termijn natuurlijk ook evalueren.”

Hoewel ze dus als voorzitster bij Nieuwkapelle aan de slag gaat, blijft Els ook bij Boezinge actief. “Ik hou daar de kantine open en zal dat ook blijven doen. Bovendien voetbalt mijn zoon bij Boezinge en is mijn man er voorzitter, dus ik blijf bij beide clubs betrokken”, besluit de 40-jarige dame uit Nieuwkapelle. (SB)