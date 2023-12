Santy acht stunt SCT Menen in Dadizele onwaarschijnlijk

SCT Menen maakte vorig speeldag brandhout van hekkensluiter FC Passendale: het won met 12-0, de grootste overwinning in z’n bestaan. Voor Sporting een geslaagde algemene repetitie voor de wedstrijd van zondag bij leider FC Dadizele, maar op Daisel wordt het sowieso zwaardere kost. Dadizele heeft een straatlengte voorsprong op de naaste achtervolgers. “Daar stunten, natuurlijk willen we dat”, zegt Jentel Santy. “Maar of we dat ook kunnen?”

In de heenwedstrijd verloor Menen van Dadizele met 1-3. Na twee vroege tegengoals herstelde Sporting het evenwicht en maakte het de leiders nog moeilijk. Of de jonge Menenaars ook deze keer bekwaam zijn om het ongeslagen Dadizele het vuur aan de schenen te leggen, valt af te wachten.

“Of we daar willen stunten?”, herhaalt de 28-jarige Jentel Santy de vraag. “Willen wel, maar of het ons ook zal lukken… Dadizele staat niet toevallig op de eerste plaats, hé. Er is nog niemand in geslaagd om de leiders over de knie te leggen. In de heenronde maakten we alles bijeen geen slechte beurt, maar het verschil in ervaring en maturiteit gaf de doorslag.”

Te hoog gegrepen

Jentel Santy is niet aan zijn proefstuk bij Menen, Enkele jaren geleden droeg hij al de geel-zwarte kleuren van Sporting.

“Menen speelde in de toenmalige derde klasse”, vertelt de Izegemnaar. “En Pascal Verriest en Jannick Jodts vormden de trainersstaf. Maar derde klasse was voor mij wat te hoog gegrepen. Daarna speelde ik nog bij Dadizele en Rumbeke.”

Ervaring halen

“In deze competitie zijn we opgeschoven naar de elfde plaats in de stand. Vooraf hadden we gehoopt op een plaats in de linkerkolom. Dat kan nog altijd. Tenslotte hebben we als ploeg toch al progressie gemaakt.”

“Of ik een tweede seizoen bij Menen zie zitten? Ik heb het hier best naar mijn zin. De sfeer is goed, de ploeg hangt goed aan elkaar. Hopelijk slaagt het bestuur erin voor volgend seizoen wat meer ervaring aan de haak te slaan. Op technisch vlak kunnen we met veel ploegen in onze reeks wedijveren, maar soms worden we genekt door jeugdzonden”, besluit Jentel Santy, die tegen Passendale één doelpunt lukte. (AV)