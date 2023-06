Het Roeselaars Minivoetbal mocht de titel van Koninklijke toevoegen aan zijn naam. Voor voorzitter Geert Messiaen was het meteen het sein om tijdens een gezellige en geslaagde receptie heel wat mensen in de bloemetjes te zetten. Op de foto zien we enkele leden van het bestuur, scheidsrechters, leden en oud-leden samen met de voorzitter van de sportraad Gino Dehullu en voorzitter van het Koninklijk Roeselaars Minivoetbal, Geert Messiaen. (JV/foto Jan Vanhecke)