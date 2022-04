Rodrigue Dutoit wil met KM Torhout naar tweede amateurklasse

Met een 2-2-gelijkspel was KM Torhout een van de weinige ploegen die leider Oostkamp dit seizoen in bedwang kon houden. Hét bewijs dat KM tot de topploegen in de reeks behoort en ambities voor promotie mag koesteren.

“Met een gelijkspel mogen we zeker tevreden zijn. We werden bijna de volledige match gedomineerd, maar waren heel efficiënt en werkten onze weinige kansjes genadeloos af”, klinkt het bij tweede doelman Rodrigue Dutoit, die wegens de schorsing van Stijn Ampe nog eens onder de lat mocht staan. “Dat ik meteen in zo’n topmatch nog eens aan de slag moest, zorgde wel voor wat extra druk, maar het was een gezonde vorm van druk. De inzet van de match, twee sterke teams, veel publiek: het deed deugd om in zo’n match nog eens onder de lat te kunnen staan. Dit wil je elk weekend meemaken.”

Op vijf matchen voor het einde van de reguliere competitie staat KM met 48 punten stevig op de derde plaats. “We zullen er alles aan doen om via de eindronde de promotie af te dwingen, want de promotie naar tweede amateurklasse blijft ons grote doel. We sluiten het seizoen af met matchen tegen Wolvertem Merchtem, Rhodienne, Lebbeke, Anzegem en Overijse, waarvan Lebbeke en Overijse dus twee rechtstreekse concurrenten zijn. We zullen er alles aan doen om er het maximale uit te halen. Zaterdag tegen Wolvertem hoop ik uiteraard mijn stekje onder de lat te behouden, maar de keuze is aan de coach.”

“Voel me thuis”

Voor de 30-jarige ex-speler van onder meer Dottignies, Oudenaarde en Gullegem is het zijn eerste seizoen bij KM. De broer van ex-eerste klasse-doelman William Dutoit heeft het naar zijn zin in Torhout. “Natuurlijk had ik gehoopt meer te spelen, maar dat is nu eenmaal het risico als je als doelman bij een nieuwe club tekent. Ondanks het feit dat ik momenteel slechts tweede doelman ben, voel ik me uitstekend in Torhout. Ik voel me hier thuis.”

En dus tekende Rodrigue bij voor volgend seizoen. Het feit dat hij voor elke training vanuit het Franse Halluin moet komen, is dus blijkbaar geen al te groot obstakel. “Ook linksachter Mehdi Oumedjeber blijft, met wie ik samen de verplaatsingen richting Torhout maak. Het is een groot voordeel om de lange ritten samen met hem door te kunnen brengen. We kunnen het goed met elkaar vinden, wat de vele tijd in de auto veel draaglijker maakt. Het blijft uiteraard mijn ambitie om als eerste keeper onder de lat te staan, zowel dit seizoen als volgend jaar”, besluit de Franstalige doelman. (Sam Bracke)

Zaterdag 2 april om 19.30 uur: KM Torhout – KHO Wolvertem Merchtem.