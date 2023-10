Rode Duivels hebben EK-ticket op zak na zege in Oostenrijk

De Rode Duivels hebben zich vrijdagavond in Wenen van een deelname aan het EK 2024 verzekerd. Ze versloegen Oostenrijk met 2-3 en zijn nu zeker van hun plaats bij de eerste twee in groep F.

Bij de rust was het 0-1 in het Ernst Happel stadion. Oostenrijk had de Belgen van bij het eerste fluitsignaal onder druk gezet, maar het was Dodi Lukebakio die de score opende in de 12de minuut, op assist van Timothy Castagne. De winger van Sevilla scoorde zijn eerste doelpunt voor de nationale elf.

De manschappen van Ralf Rangnick gingen verwoed op zoek naar de gelijkmaker, maar doelman Matz Sels hield de voorsprong op het bord. Zijn Oostenrijkse collega Alexander Schlager moest maar één keer in actie komen, op een afstandsschot van Amadou Onana.

Lukaku met zijn 78ste

Romelu Lukaku zorgde voor de 0-3, meteen ook zijn 78ste doelpunt voor de Rode Duivels. © Belga

Tien minuten na de pauze tekende Lukebakio met zijn tweede van de avond voor de 0-2. Deze keer was de bij de rust voor Loïs Openda ingevallen Yannick Carrasco de aangever. Drie minuten later scoorde Romelu Lukaku, die kort voordien al eens de lat getroffen had, de 0-3, goed voor zijn 78ste doelpunt voor de Duivels. Jeremy Doku deed met een knappe dribbel het voorbereidende werk.

Toch nog spannend

De buit leek binnen en toch werd het nog spannend. Konrad Laimer gaf de Oostenrijkers in de 73ste minuut nieuwe hoop met de 1-3. Vijf minuten later kwamen de Duivels met tien te staan. Onana werd met een tweede geel naar de kant gestuurd nadat hij een Oostenrijker op de enkel trapte. Zes minuten voor tijd beging Arthur Theathe een handsfout binnen de zestien. Mardel Sabitzer zette de daaropvolgende strafschop om.

Domenico Tedesco gooide met Mandela Keita en Arthur Vermeeren nog twee nieuwkomers in de strijd. De verdedigende middenvelders van Antwerp hielpen de zege vasthouden.