Robbe Santens (FC Gullegem) treft ex-ploeg RC Harelbeke

FC Gullegem pakte vorige speeldag een punt op Brakel. Niet slecht, maar daarmee zijn de rood-witten van T1 Stefaan Deloose nog lang niet uit de (degradatie)zorgen. Zondag moet Gullegem het voor eigen volk opnemen tegen buur RC Harelbeke die vorige zondag nog met 0-4 cijfers de les werd gespeld door leider en gedoodverfde titelfavoriet SK Roeselare.

Na de nederlagen tegen Zelzate en op Petegem trok Gullegem met een klein hartje richting het Oost-Vlaamse Brakel en kwam er terug met een punt. En daarmee, in het vooruitzicht van de derby tegen Harelbeke, konden de rood-witten best leven. “Aan dit gelijkspel op Brakel moeten we ons optrekken om zondag Harelbeke, mijn ex-ploeg, het vuur aan de schenen te leggen”, kijkt Robbe Santens reikhalzend uit naar de komende wedstrijd.

“In de heenronde speelden we er een best knappe wedstrijd, maar uiteindelijk moesten we met vooroorlogse 5-4 cijfers de duimen leggen. Dat we vorige speeldag op Brakel achteraan de nul konden houden, heeft onze verdedigers deugd gedaan. Als we ook Harelbeke van goals kunnen houden, zijn we zondag al zeker van een punt. Maar we willen meer. Ik weet wel, wij moeten ons bescheiden opstellen en niet te hoog van de toren blazen, maar we hebben voldoende kwaliteit in huis om het iedereen lastig te maken. Zelfs Harelbeke.”

Veel goesting

Niemand die RC Harelbeke beter kent dan Robbe Santens. De voorbije twee seizoenen droeg hij er met veel goesting de paars-witte trui. “Bij de Harelbeekse Ratten heb ik een mooie tijd beleefd”, blikt de 22-jarige Roeselarenaar nog even terug.

“Vooral mijn eerste seizoen was er een om in te kaderen. Vorig seizoen kwam ik er minder aan mijn trekken. Maar zondag zou ik toch graag de drie punten aan de Gullegemse Poezelhoek houden. Ik verwacht veel volk en ambiance. Het ideale scenario om mij nog eens in de kijker te spelen. Het zou mooi zijn mochten we erin slagen de drie punten aan huis te houden. Uiteraard zou ik graag scoren tegen mijn ex-ploeg, maar het belangrijkste zijn de punten. Als ik daar met een doelpunt kan toe bijdragen, dan graag uiteraard”, besluit Robbe Santens.

