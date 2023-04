RC Harelbeke moet na een 6-0 pandoering de rug rechten: “Opnieuw een vuist maken is de enige manier”

Op het veld van Olsa Brakel viel vorige speeldag voor de Ratten niets te rapen. Wel integendeel. Ze gingen met droge 6-0 cijfers de boot in. En dat allemaal terwijl het einde van het seizoen nadert en de laatste puntjes steeds meer noodzakelijk zijn.

Met de wetenschap dat twee ploegen sowieso moeten zakken en de derde van onderaan nog een testmatch moet afwerken om in de reeks te kunnen blijven, oogt de stand momenteel niet goed. Westhoek won zijn wedstrijd en telt nu evenveel punten als Harelbeke, dat wel één gewonnen match meer telt. “Dat is allemaal heel juist”, repliceert coach Bruno Derveaux. “Ik stel alleen maar vast dat wij overklast werden. Zo simpel is dat eigenlijk. Brakel stond blijkbaar voor het eerst sinds lang voltallig, ze toonden veel meer grinta dan wij, waren voetbaltechnisch beter en scoorden dan ook nog van in de eerste minuut. Hoewel het eerste kwartier wij nog best wel goed meevoetbalden. We misten een drietal kansen en kregen een strafschop niet. Tweede keer dat de tegenstander overkwam, stond het al 2-0. Daarna konden we nooit geen vuist meer maken. We zijn naar het einde aan het snakken. Het is de eerste keer dat we 34 wedstrijden moeten afwerken, en je ziet het aan alles. Enkele geblesseerden en we hebben slechts een smalle kern, daar kunnen wij het hoofd niet aan bieden. Door het ontbreken van Pieter De Smet werd voor een driemansdefensie gekozen. Ik sta nog altijd achter zo’n tactische aanpak, maar als je er heel de week op werkt en je komt al van in de eerste minuut achter…”

Geen makkelijke opdracht

“Nu komt Oostkamp op bezoek. Die staan liefst op de tweede plaats. Dat wil zeggen dat ook dit een heel degelijke ploeg is. Voetbaltechnisch zullen die ook in orde zijn. In de loop van de week werden de spelers op hun plichten gewezen. Het wordt zaak om zo snel mogelijk de rug te rechten en opnieuw een vuist te maken. Dat is de enige manier.”

Spits Robbe Santens blijft er nuchter bij: “Het kon anders uitgedraaid hebben, maar niets zat mee voor ons en de tegenstander was superefficiënt. Zij waren beter. Op de bus huiswaarts was er wel wat spanning. Iedereen was zich bewust van ons slechte resultaat. Het worden nu nog lastige weken. In Oostkamp zijn we in het begin van het seizoen ook met 6-0 gaan verliezen. Het is dus weer geen cadeau. En toch gaan we proberen er het beste van te maken. In onze situatie moeten we winnen. Enkel de punten tellen nu nog. En we hebben kwaliteit genoeg in huis. Dat laten we op elke training zien. Onze offday was op een heel vervelend moment. We gaan zaterdag eens laten zien dat wij ook kunnen voetballen.”

Robbe Santens verlengde zijn contract met één jaar. “Ik voel me hier goed, ik zie geen enkele reden om te verkassen. Al hoop ik samen met heel de club dat het ook volgend seizoen tweede nationale blijft”, besluit Robbe.

Zaterdag 22 april om 19u30: RC Harelbeke A – KVCSV Oostkamp A (Marnix Verstichel)