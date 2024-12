PS Oostkamp kijkt al uit naar terugronde

In de hoogste afdeling van het minivoetbal heeft PS Oostkamp de laatste wedstrijd voor het ingaan van de winterstop in Geraardsbergen gewonnen. Een belangrijke driepunter in het teken van het behoud voor de ploeg van trainer Lieven Coolman.

Aarzelend begonnen

In het minivoetbal verzekerde PS Oostkamp zich vorig seizoen via de eindronde van promotie naar eerste nationale. Voetballen in die hoogste reeks was van in het seizoen 2015-2016 geleden. De meesten binnen de A-ploeg waren klaar om die stap te zetten. In de huidige competitie zit de eerste seizoenshelft erop. “We zijn wat aarzelend aan het seizoen begonnen”, vindt de trainer. “We moesten tegen de betere ploegen leergeld betalen. Naarmate de competitie vorderde, kwamen wij beter voor de dag, met onlangs een 1-6-winst bij rode lantaarn Real Geraardsbergen.”

Domme fouten

PSO staat nu tiende op twaalf ploegen. Een plaats die hen voorlopig net uit de degradatiezone houdt. “We maakten in diverse wedstrijden soms domme fouten. We misten aan ervaring en efficiëntie voor het doel van de tegenstander. Als we hieraan werken, staat ons misschien nog wel een mooie tweede seizoenshelft te wachten. Ik denk overigens niet dat we laatste of voorlaatste zullen eindigen”, aldus de coach. Bij aanvang van het seizoen was zijn verwachting tussen plaats acht en tien. “Dit is nu nog altijd realistisch, ook al hebben we minder punten dan verhoopt. Het is nu aan ons om dit na Nieuwjaar in de terugronde recht te zetten. We hebben zeker de spelers om in eerste nationale mee te draaien.” De trainer ziet in eerste nationale in vergelijking met enkele jaren terug wel een ander voetbal. “Vroeger kon er op wilskracht iets bereikt worden. Er werd ook vanop de flanken naar doel getrapt. Nu gaat het er technischer aan toe. Velen willen, zoals ze zeggen, met de bal in doel lopen.” PS Oostkamp A hervat de competitie op vrijdag 10 januari 2025 in eigen huis met de West-Vlaamse derby tegen Kortemark waar Sven Dhoest in doel staat en onder andere Robbe Decostere (ex-Cercle) actief is. (ACR)