Zulte Waregem neemt leidersplaats weer over na nipte zege in Lommel

Zulte Waregem heeft zaterdag op de vijftiende speeldag in de Challenger Pro League met 1-2 gewonnen op bezoek bij Lommel SK.

Essevee klom na 36 minuten op voorsprong in het Soevereinstadion dankzij een treffer van Abdoulaye Traore, maar moest nauwelijks twee minuten later al de gelijkmaker slikken van Diego Rosa. Na de pauze moest de thuisploeg in het slot nog met een man minder voort na rood voor de Ghanees Henry Owari en diep in de blessuretijd bekochten ze dat met een tweede tegentreffer. De Braziliaanse aanvaller Matheus Machado bezorgde Zulte Waregem zo de drie punten.

In de stand neemt Essevee met veertien wedstrijden op de teller en 34 punten de leiding over van La Louvière, dat vrijdagavond de leidersplaats in handen had gekregen dankzij een 0-1-uitzege op bezoek bij Seraing. De Henegouwers tellen twee punten minder dan de Vlaamse competitieleider. RWDM is derde, met tien punten minder dan Zulte Waregem. Lommel bengelt met negentien punten in de middenmoot.