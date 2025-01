Zulte Waregem huurt Oostenrijkse spits Tobias Hedl van Rapid Wenen

Zulte Waregem kan voor de rest van het seizoen rekenen op de diensten van Tobias Hedl. Essevee huurt de Oostenrijkse spits van Rapid Wenen en bedong ook een aankoopoptie.

De 21-jarige Hedl doorliep alle jeugdreeksen bij Rapid Wenen, maar kwam tot dusver nog maar drie keer in actie bij de hoofdmacht van de Oostenrijkse club. Bij Rapid Wien II, dat actief is in de Oostenrijkse tweede klasse, kwam de belofteninternational dit seizoen al tot elf goals en drie assists in dertien wedstrijden.

“Ik kijk ernaar uit om bij Essevee aan de slag te gaan”, aldus Hedl op de website van Zulte Waregem. “De interesse was er al even waardoor ik enkele wedstrijden kon kijken op tv. Ik genoot om dit team aan het werk te zien en kijk er dan ook erg naar uit om deel uit te maken van de groep en iedereen te leren kennen.”

Zulte Waregem voert het klassement in de Challenger Pro League aan met 37 punten. Zaterdagavond (20u) hervatten de West-Vlamingen de competitie met een thuismatch tegen Patro Eisden.