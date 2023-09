Zulte Waregem benoemt Vincent Euvrard tot nieuwe hoofdcoach

Zulte Waregem heeft dinsdag een nieuwe hoofdcoach aangetrokken. Vincent Euvrard neemt voortaan de honneurs waar in de Elindus Arena. De voormalige speler van onder meer Cercle Brugge en Sint-Truiden ondertekende een contract voor onbepaalde duur bij het team uit de Challenger Pro League. Hij brengt assistenten Jonathan Alves en Frédéric Stilmant met zich mee.

Ervaring

De 41-jarige Euvrard, afkomstig uit Oostduinkerke, beschikt over de nodige ervaring binnen de competitie. In 2020 bracht hij OH Leuven terug naar het hoogste niveau en vorig jaar loodste hij RWDM naar de titel en bijhorende promotie naar de hoogste afdeling. Vier dagen voor de start van het nieuwe seizoen in de Belgische eerste klasse kreeg Euvrard samen met nagenoeg alle leden van zijn sportieve staf evenwel de bons in Molenbeek.

Essevee degradeerde vorig seizoen uit de Jupiler Pro League en vatte de nieuwe jaargang in de Challenger Pro League aan met de nodige ambities. De club investeerde fors en hield sterkhouders als Ruud Vormer en Jelle Vossen aan boord.

Nieuwe functie voor D’Hollander en De fauw

Het trainersduo Frederik D’Hollander en Davy De fauw kon Zulte Waregem niet in eerste klasse houden, maar begon toch aan het seizoen in de op een na hoogste afdeling wegens het positieve werk dat ze leverden. Onder hun bewind schoot Essevee uit de startblokken met 7 op 12. Voor D’Hollander en De fauw zal nu gezocht worden naar een nieuwe functie binnen de club.