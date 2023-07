Tom Caluwé (45) aangesteld als sportief manager bij Zulte Waregem: “Ik moest wel op deze trein springen”

Zulte Waregem bouwt niet alleen aan de spelerskern voor komend seizoen, ook de structuur wordt onder handen genomen. Tom Caluwé (45) maakt de overstap van Club Brugge. Hij zal samen met de scoutingcel de profielen aantrekken die Essevee nodig heeft.

In de opbouw naar het nieuwe seizoen kwam Zulte Waregem tot de vaststelling dat er nood was aan een sportief manager. Tom Caluwé werd vorig jaar verkozen tot beste Technische Directeur van België. Hij was ex-speler en assistent-coach bij KV Mechelen. Daarna maakte hij in 2022 de overstap naar Club Brugge.

Dynamische kern

“Om zo snel als mogelijk opnieuw te promoveren naar de Jupiler Pro League wil Essevee een kwalitatieve en dynamische kern samenstellen die ook in de toekomst competitief kan zijn op het hoogste niveau. Tom Caluwé krijgt onder andere de opdracht om, samen met het scoutingsdepartement, de juiste profielen te koppelen aan de club”, luidt de uitleg van Zulte Waregem.

“Als een mooie club als Essevee op je weg komt, dan spring je gewoon op die trein”, zegt Tom Caluwé op de website van de club. “De plannen die Essevee voor ogen heeft, sluiten perfect aan bij mijn ambities. We willen vooral een competitief team tussen de lijnen krijgen met zicht op het nieuwe seizoen.”