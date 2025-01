Robbe Decostere wacht op een nieuwe werkgever

Robbe Decostere zag vorige zomer zijn contract bij Zulte Waregem niet verlengd worden. Sindsdien is hij werkloos. “Ik blijf trainen met de gedachte dat er morgen een ploeg kan komen waar ik meteen inzetbaar kan zijn.”

Een jeugdopleiding bij Club en Cercle Brugge, profvoetballer bij Cercle en Zulte Waregem. Robbe Decostere (26) kan een aardig cv voorleggen. Maar de verdediger zit sedert 1 juli 2024 zonder nieuwe werkgever. “Ik heb een deadline gesteld om eind januari te beslissen wat ik ermee ga doen.”

Robbe had al gesprekken met ploegen uit de lagere reeksen, zoals tweede amateur. Hij traint nu anderhalve week met de beloften van Union. “Ik wacht op hun feedback, wat daar eventueel mogelijk is. Een zekerheid is het nog niet. Met hun trainer Naïm Arab speelde ik nog samen tijdens mijn uitleenbeurt bij Tubize. Ons contact bleef en ze staan niet zo goed in het klassement. In het begin deed Loïc Lapoussin daar vaak mee, waardoor er geen plaats was voor een speler ouder dan 23. Deze situatie is ondertussen veranderd. In die zin werd ik door Naïm gecontacteerd of ik het jonge team aan ervaring iets kan bijbrengen.”

Depanneren

Eerder sloot Robbe zich aan in het minivoetbal bij KBC Kortemark. “Voorzitter Geert Seynaeve is de vader van een van mijn beste vrienden. Geert had mij in het verleden al gevraagd om te depanneren en mee te doen. Als je aan een professionele ploeg verbonden bent ligt dat wat moeilijk. Contractueel kan dat niet. Nu ik zonder ploeg zat zag ik dat wel zitten. Ik trainde individueel. Zo kreeg ik het competitieve gevoel terug en had ik iets om naar uit te kijken.”

Robbe woont ondertussen met zijn vriendin in Jabbeke. “De verhuizing en het papierwerk dat daarmee gepaard ging hield mij bezig. Met Cash & Compound heb ik nog altijd mijn eigen bedrijfje in bijberoep. Daar heb ik naast het trainen, zo’n acht keer per week, wat extra tijd in gestoken. Een bepaalde basis gelegd om daar voort op te bouwen.” (ACR)