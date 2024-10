“Onnodig puntenverlies”: Benoit Nyssen (27) baalt na gelijkspel Essevee tegen Francs Borains

Essevee geraakte weer niet voorbij zwart beest Francs Borains. Rechtsachter Benoit Nyssen brak de ban en Jeppe Erenbjerg verdubbelde de score. “Na die 2-0 lieten we hen gewoon te veel voetballen. Dit is zeer frustrerend en onze eigen fout”, aldus Nyssen.

Essevee leek zaterdagavond op weg naar een zevende zege op rij. Francs Borains creëerde weinig tot niets en na 63 minuten stond het 2-0 na een knappe goal van Jeppe Erenbjerg. Zulte Waregem en coach Sven Vandenbroeck begonnen met een ietwat andere aanpak aan de partij. Laurent Lemoine kwam in de vijfmansdefensie postvatten, Jelle Vossen zat op de bank en Jopseh Opoku werd samen met Youssef Challouk als diepste mannen uitgespeeld. Voor rust had Essevee het merendeel van het balbezit, zonder écht dreigend te kunnen zijn.

Na de pauze resulteerde een actie van Opoku in een afvallende bal voor de mee opgerukte Nyssen. Voor 27-jarige Luikenaar was het zijn eerste doelpunt in het shirt van Essevee. Echt gelukkig was hij er toch niet mee. “Die goal was belangrijk mochten we gewonnen hebben, nu voel ik minder plezier. Door het gelijkspel is mijn doelpunt minder waard. Ik scoor liever niet en dat we de drie punten thuishouden.”

Na een dik uur leek Essevee dus zijn schaapjes op het droge te hebben, tot Ruiz-Atil uit het niets de 2-1 mocht maken. Tot overmaat van ramp tekende Lavie voor de 2-2 en keek Lemoine tegen een rood karton aan. “Het is zeer frustrerend”, zegt Nyssen. “Ik begrijp niet goed waarom we na die 2-0 achteruit trokken en de bal aan de tegenstander lieten. We lieten hen te veel voetballen. In eigen huis twee goals voorsprong weggeven, dat voelt aan als een verlies.”

Eigen fout

Was er dan te veel zekerheid in het team na zes opeenvolgende overwinningen? “Nee, dat denk ik niet. In de eerste 60 minuten zag je een team dat goesting had om te blijven winnen. Maar na de 2-0 lieten we de teugels los. We moesten blijven aanvallen en pressing zetten. Misschien dachten we dat we te veel ruimte zouden laten als we offensief bleven spelen. Maar het is net het tegenovergestelde. Als je de bal hebt en vooruit wil, zet je druk op de tegenstander. Het is onze eigen fout.”

De aangepaste tactiek had er volgens Nyssen niet veel mee te maken. “Dat was een keuze van de coach en in het eerste uur liep het wel goed. Dat ik meer vooraan was te vinden? Als wingback in een defensie met vijf kan je meer oprukken. Het is geen geheim dat ik dat graag doe. En het is ook niet onlogisch dat ik vaker in die positie kom als ik hoger op het veld aan mijn actie kan beginnen. Dan is het iets gemakkelijker om gevaarlijk te zijn en acties te creëren.”

Door het ontbreken van Jelle Vossen was Nicolas Rommens de aanvoerder. De middenvelder kon beamen dat de puntendeling tegen Francs Borains als onnodig aanvoelde. “Hier thuis mag je nooit twee goals weggeven. Maar het is niet de eerste keer dat we iets lakser worden als we voorstaan. De intensiteit wordt dan minder, we moeten daar lessen uit trekken.”

Was er dan paniek in de tent na die 2-1? “Nee, we zijn volwassen genoeg om dat te kaderen. Langs de andere kant: we hebben opnieuw niet verloren. Maar Francs Borains blijft een vervelende ploeg voor ons. We waren ons ervan bewust dat we vorig seizoen ook niet konden winnen van hen. Toen was ons voetbal niet goed genoeg. Nu in het eerste uur was dat wél het geval. We vonden de vrije man in het middenveld en konden van daaruit door voetballen. Maar na de 2-0 ontbrak de pressing en daardoor kwamen we onder druk.”

Het gevaar bestaat dat dit nu in de hoofden gaat kruipen, zeker met een lastig tweeluik tegen RWDM en La Louvière in het verschiet. “We moeten nu recupereren in deze drukke periode en de hoofdjes fris maken”, zegt Rommens. “De jongens die minder gespeeld hebben, moeten we scherp houden op training. We mogen niet te zwaar tillen aan dit puntenverlies. Tegen RWDM voetballen blijft toch wel speciaal voor mij, gezien mijn tijd daar. Het is een club die in mijn hart zit. Ik zie hen zeker als een directe concurrent en als titelkandidaat.”

Niet goed slapen

Coach Sven Vandenbroeck was “gefrustreerd en ontgoocheld”. “Als je de wedstrijd bekijkt, stonden we een uur lang vrij comfortabel op het veld. Na de rust maakten we snel de 1-0 en na de 2-0 op het uur is het probleem eigenlijk begonnen. De intensiteit daalde. Onze achterste lijn liep vijf, zes meter naar achter. Daardoor kwam er ruimte en kon die middenvelder (Luiz-Atil, red.) trappen. Dan roep je het over jezelf af. Gelukkig is er over twee dagen al een bekermatch (dinsdag tegen Dender, red.), maar ik ga niet goed slapen.”

Vrijdag wacht RWDM alweer in de competitie, de Brusselaars delen de leiding met Essevee en La Louvière, alle drie met twintig punten. “Ik had liever twee punten voorsprong gehad. Maar goed, dat hebben we aan onszelf te danken. Ik vind de competitie belangrijker voor ons en dan is het jammer dat je twee punten te grabbel gooit”, aldus nog de coach van Zulte Waregem. (Jochen Coorevits)