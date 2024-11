Nieuwe CEO bij KMSK Deinze is Céline Mawet (28) uit Menen: ‘Ooit nog sportmedewerker van onze krant’

De overname van KMSK Deinze door AAD Invest Group is afgerond en de club krijgt een nieuwe CEO. En dat is een West-Vlaamse. De 28-jarige dochter van een Luikse papa en een Vlaamse mama uit Kortrijk groeide op in Menen. Van kindsbeen was supporter van Exc. Moeskroen waar ze ook nog tijd aan de slag. Nu krijgt ze de algemene leiding van 1B-club Deinze in handen. Op een blauwe maandag was ze ook nog sportmedewerker van onze krant.

Haar eerste stappen in de voetbalwereld zette Céline Mawet net over de taalgrens. Ze spreekt ook vloeiend beide landstalen en na haar studies journalistiek kwam ze in de communicatiecel van Exc. Moeskroen terecht. Het verging de club niet goed, het leidde uiteindelijk tot het faillissement. “Ik heb dagen aan een stuk geweend”, zei ze daarover. Maar Céline was het voetbalwereldje nog niet beu. Toen Mbo Mpenza medio 2022 werd aangekondigd als nieuwe meerderheidsaandeelhouder en voorzitter bij Mandel United, zou Céline Mawet er ook persverantwoordelijke worden. Maar die deal kwam eigenlijk nooit officieel van de grond. Bij KMSK Deinze was de jongedame uit Menen ondertussen ook al een tijdje aan de slag als communicatieverantwoordelijke. En daarbij moet ze dus indruk gemaakt hebben.

West-Vlaamse spelers

De club, die zeer ambitieus aan het seizoen was gestart, verkeerde even in moeilijk vaarwater toen de Singaporese eigenaars van ACA Football Parnters de geldkraan dicht draaiden. Het zag er even heel benard uit, maar met AAD Invest Group van CEO Doudou Cissé is er een overnemer gevonden. In de Dakota Arena zal Céline Mawet nu de dagelijkse leiding in handen krijgen. De club heeft nog wat West-Vlaamse linken. Alessio Staelens, zoon van Lorenzo en dus ook uit Menen, droeg er afgelopen weekend de kapiteinsband. Ook Lendeledenaar Jannes Vansteenkiste (ex-Club Brugge) speelt er al sinds medio 2019.