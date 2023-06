KWS Oudenburg oefent tegen KV Oostende: Nog heel veel vraagtekens bij beide teams

Met welke ploeg KV Oostende vandaag, vrijdag 23 juni, om 19 uur zal aantreden op het veld van tweedeprovincialer KWS Oudenburg, is nog een vraagteken. Ook de thuisploeg zit met een hoop vraagtekens. Voor de club is deze oefenmatch uiteraard mooi meegenomen. Er wordt heel wat volk verwacht voor deze eerste confrontatie tussen het pas gepromoveerde KWSO en het pas gedegradeerde KVO.

“Deze traditie moeten we zeker in stand houden”, weet KWSO-trainer Stefaan Schwarz. “Ik moet wel rekening houden met een aantal afwezigen. Van de 25 kernspelers zijn er maar zestien beschikbaar. Kris Mahieu, Martijn Verhelst en Sybren Taillieu zijn geblesseerd. Kenny Neudt en Milan Devuyst zijn op reis. De studenten moeten forfait geven omdat ze nog examens hebben. Als voorbereiding op de match zullen we één keer trainen. Het is de bedoeling om de schade te beperken en er een aangename confrontatie van te maken voor de aanwezige fans. Alle beschikbare KWSO-spelers zullen mogen aantreden tegen KVO, een mooie ervaring en een stimulans om er straks een mooi seizoen van te maken. Ik kan me voorstellen dat de nieuwsgierigheid ook bij de fans groot is, zowel die van KWSO als die van KV Oostende. (FRO)