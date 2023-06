KVO legt ze vlotjes binnen in eerste oefenmatch: 0-9 tegen buren van Oudenburg

KV Oostende heeft de voorbereiding op gang getrapt met een zege tegen de buren van Oudenburg. Op het piekfijne speelveld van de provincialer werd het 0-9. Sakamoto lukte een hattrick.

Nieuwe KVO-trainer Stijn Vreven koos in de eerste helft voor Badu in doel, verdedigers Hansen, Medley, Tanghe en Wylin, middenvelders Amade, Rocha, Bätzner, en aanvallers Albanese, Jung en Berte. De goals kwamen van Berte (15’ en 36’) en Jung (45’).

Penalty gemist

In de pauze volgden een pak wissels: Wauters in doel, Ndicka, Longonda (tester), Basila en Osifo achterin, Dewaele, Koziello en Tatsuhiro op het middenveld, en voorin Mebude, Durdov en D’Haese. Ndicka (60’), Durdov (65’) en Sakamoto (72’, 77’ en 80’) diepten de score verder uit. Durdov zag in het slot een penalty gekeerd door thuiskeeper Dante Vervoort, maar scoorde alsnog de 0-9 in de slotminuten.

KV Oostende neemt het in de voorbereiding ook nog op tegen Ichtegem (zaterdag 24 juni, 19 uur), Bredene (vrijdag 30 juni, 19 uur) en Harelbeke (zaterdag 1 juli, 17 uur). Die tegenstanders zijn een bewuste keuze. “Door oefenduels in te plannen tegen teams uit de regio, willen we de lokale verankering meer dan ooit benadrukken”, laat de club weten. Meer oefenduels volgen.

