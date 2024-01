KVO en Matej Rodin verbreken duur contract

KV Oostende en verdediger Matej Rodin gaan in onderling overleg uiteen. De Kroaat had nog een contract tot 2026, maar zijn vertrek zorgt nu voor financiële ademruimte.

De centrale verdediger was zo’n twee jaar lang een vaste waarde bij de Poolse traditieclub Cracovia en won er de Super Cup. “Ik hoop de mooie periode in Polen ook bij KVO door te trekken”, vertelde Rodin bij zijn komst in de winter van vorig jaar. Draaide dat even anders uit: op het einde van het seizoen zakte hij mee met KVO naar tweede klasse. Ondanks z’n ambities bleef hij zich professioneel opstellen, al hielpen vele (kleine) blessures daar niet bij.

Transfer door Ganaye

Hij zou uiteindelijk achttien keer in actie komen voor KVO, goed voor één goal. Dit seizoen speelde hij amper twee keer mee. Voorheen speelde Matej Rodin vooral in de Kroatische en Bosnische competitie. Rodin was ook één van de laatste (dure) transfers van toenmalig ceo Gauthier Ganaye, die KVO in alle luwte verliet op het einde van vorig seizoen.

Na het vertrek van Anton Tanghe, ook al een centrale verdediger, is de spoeling stilaan dun. Maar KVO heeft een transferverbod en kan dus geen vers bloed halen. Met Zech Medley en Thomas Basila zijn er nog twee rasechte centrumverdedigers. Manuel Osifo en Jonas Vinck kunnen in geval van nood ook op die positie spelen. (TVA)