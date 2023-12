Koploper Zulte Waregem gaat in slot op en over Seraing

Leider Zulte Waregem heeft vrijdagavond tijdens de zestiende speelronde in de Challenger Pro League in extremis de volle buit veroverd tegen laagvlieger Seraing: 2-1.

De wedstrijd aan de Gaverbeek zat lange tijd op slot, tot de jonge Pape Moussa Fall (69′) zijn naam op het scorebord plaatste voor de bezoekers.

Modou Tambedou (86.) maakte in de laatste minuten eerst gelijk, alvorens de jonge Yannick Cappelle (90’+4) de winning goal in blessuretijd over de doellijn frommelde.

Op hetzelfde moment hielden Dender en FC Luik elkaar op 0-0. Invaller Maxime Cavelier pakte in het slot twee gele kaarten namens de uitploeg.

Yannick Cappelle maakt de winning goal in blessuretijd. © BELGA/KURT DESPLENTER

In de tussenstand van de op een na hoogste Belgische afdeling blijft Essevee eerste met 32 punten. Dender en FC Luik volgen op de derde en vijfde positie met 27 en 25 eenheden. Seraing geraakt niet weg van de vijftiende en voorlaatste stek met veertien stuks.