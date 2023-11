Komst van Ewan Henderson is ‘Schot’ in de roos: “Zonder mijn vader zou ik hier niet als profvoetballer zitten”

Eind augustus verleidde KV Oostende Ewan Henderson tot een avontuur in ons land. De 23-jarige creatieve middenvelder bleek al snel een ‘Schot’ in de roos met leuke acties, vista en veel enthousiasme.

Eind augustus bleek de kern van KV Oostende wat buskruit voorin te missen. Niet alleen ín de zestien, maar ook in de opbouw. Sportief directeur Nils Vanneste speurde heel Europa af op zoek naar gasten met goesting. Veel goesting. Enter Ewan Henderson.

Al van bij zijn eerste speelminuten staat hij in de basis. Tegen Patro Maasmechelen diende hij met een rugblessure tijdens de rust vervangen te worden, ook de bekermatch tegen Eupen en topper tegen Zulte Waregem moest hij aan zich laten voorbijgaan. Morgen wordt hij opnieuw in de kern verwacht voor een belangrijk treffen tegen Francs Borains. Zijn statistieken tot dusver: acht basisplaatsen, twee goals.

Edinburgh

“Iedereen is hier bijzonder vriendelijk, al sinds de eerste minuut dat ik hier ben aangekomen. Dat ik zelf ook een vriendelijk persoon ben? (lacht) Ach, Schotten hebben de reputatie sympathieke mensen te zijn, hé.” Henderson groeide op in Broxburn nabij Livingston, op een goed kwartier van de Schotse hoofdstad Edinburgh.

“Voetbal zit in ons gezin ingebakken. Samen met mijn oudere broers Liam en Jamie ging ik me na school meteen omkleden om te gaan voetballen. En mijn papa Nicky was profvoetballer, onder meer in de Schotse eerste klasse bij Falkirk. Eerlijk, zonder mijn vader zou ik hier nu niet als profvoetballer zitten. Ik wil hem en de hele familie trots maken.”

Schotse derby

Na zijn eerste voetbalstappen te hebben gezet bij Broxburn, haalde het grote Celtic Glasgow hem al op 11-jarige leeftijd binnen. “Ik was ontzettend gelukkig, een droom kwam uit. Kijk, in Edinburgh heb je twee grote teams: Hibernian en Heart of Midlothian, of Hibs en Hearts. Zij spelen steeds de stadsderby en de winnaar mag zich King of Edinburgh noemen.”

“Hun rivaliteit mag je vergelijken met die tussen Celtic en Rangers in Glasgow, al is het voor buitenstaanders minder bekend. Hibs en Celtic hebben een gelijkaardige achtergrond (waaronder een katholieke geschiedenis, red.). Om maar te zeggen: ik ben altijd al fan geweest van Celtic en had steeds een zwak voor Hibs.”

Geweldige supporters

Dat Henderson beide teams noemt, is geen toeval. “Trainer Brendan Rogers liet me debuteren op 24 februari 2019 tegen Motherwell en ik zou in die match ook een assist geven. Een dag later stapte Rogers op om naar Leicester te trekken. Daarna nam coach Neill Lennon over en die zette me aan het werk in de Europa League (2020), net als Ange Postecoglou (2021), nu trainer van Tottenham.”

“Mijn mooiste moment tot dusver? Mijn goal in de Europa League tegen Betis Sevilla, twee jaar terug. Het gevoel voor 60.000 fans in eigen huis te scoren in een Europese match is… ronduit fantastisch. (glundert) De support van de fans in Schotland in het algemeen is indrukwekkend. Celtic, Hibs, maar ook Aberdeen en Dundee FC: heel wat teams hebben gewoonweg geweldige supporters.”

Onder impuls van Shaun Maloney, gewezen coach bij de jeugd van Celtic én assistent van Roberto Martinez bij de Rode Duivels (2018-2021) haalde Henderson naar Hibernians, waar hij basisspeler werd. “Ik maakt de Edinburgh Derby van op de eerste rij mee. De sfeer valt moeilijk te vergelijken. Ik denk dat mensen van buitenaf niet genoeg het goede niveau van het Schotse voetbal kennen. Onze nationale ploeg gaat naar Euro 2024 met spelers vooral in Schotland en Engeland actief, en clubs als Celtic en Rangers doen mee in Europa – die laatsten haalde in het seizoen 2021-2022 de finale van de Europa League.”

Buitenlands avontuur

Voorbije zomer maakte hij nog de voorbereiding mee bij Hibernian, waaronder de voorrondes in de Conference League. Evenwel zonder minuten. “Ik ging op zoek naar een club waar ik met zekerheid speelkansen ging krijgen. Want dat is voor een voetballer van het allergrootste belang: spelen en plezier beleven. Hier heb ik opnieuw het gevoel dat ik zocht. Daarom wil ik KV Oostende expliciet bedanken. Ik had vooraf niet gedacht zo’n moderne infrastructuur aan te treffen: het oefencomplex, het stadion… Aan alles zie je dat KVO een goeie club is.”

“Alleen Celtic en Rangers hebben nog betere faciliteiten, en je kan het hier enigszins vergelijken met Hibs, Hearts of Aberdeen, maar verder steekt KVO boven de gemiddelde Schotse clubs uit. Ik hield een buitenlands avontuur altijd in het achterhoofd. Een voetbalcarrière is kort en waarom zou je niet eens iets anders proberen, uit je comfortzone treden.”

Broer Jamie werkt nu in het onderwijs, maar Liam bouwde een mooie carrière uit. “Net als ik doorliep Liam de jeugd van Celtic om daarna naar Hibs te trekken. Hij won er de Schotse beker – de eerste in maar liefst 114 jaar – en trok naar Italië om voor Bari, Hellas Verona, Empoli, Lecce en nu Palermo te spelen. Hij heeft zich ginds gesetteld en is er erg gelukkig. Toen ik aanstalten maakte om zelf naar het buitenland te gaan, hebben we er uitgebreid over gepraat. En ja, ik sprak met mijn landgenoten Jack Hendry, met wie ik nog samenspeelde bij Celtic, en Fraser Hornby, die samen met mij bij de nationale U21 speelde. Beiden spraken ze highly, positief, over de club, ook al hebben ze elk andere herinneringen aan KVO overgehouden – de ene werd vijfde, de andere degradeerde. Hoe dan ook, hun mooie woorden stelden me hier nog meer op mijn gemak.”

Huwelijksaanzoek

“Ik heb het ferm naar mijn zin in Oostende. Ik woon in het midden van de stad en op vrije dagen ga ik wandelen op het strand. Overal zijn mensen zo vriendelijk en hulpvaardig. Je voelt dat er ook een Brits sfeertje over de stad hangt.” En Henderson heeft al meteen een mooie herinnering. “Mijn vriendin en ik kennen elkaar al zo’n zes jaar. Toen ze me een eerste keer in België kwam bezoeken, trokken we naar Brugge. Daar heb ik haar ten huwelijk gevraagd. (lacht) Gelukkig, ze zei meteen ja.”

Voor de nieuwsgierigen: het huwelijk staat ergens in 2025 of 2026 gepland. Maar op iets kortere termijn wil Henderson KVO mee omhoog duwen. “We hebben moeilijke weken gekend, maar moeten positief blijven. In voetbal kan het snel gaan. De coach, de kern: we geloven ten volle in deze groep”, besluit hij. (Timmy Van Assche)