Het winterrapport van leider Essevee oogt uitermate positief: Jeppe Erenbjerg en Joseph Opoku de ontdekkingen

Essevee sloot 2024 af met een 18 op 18 (!). Redelijk ongezien aan de boorden van de Gaverbeek. De absolute uitblinkers zijn het triumviraat Jelle Vossen, Jeppe Erenbjerg en Joseph Opoku. Zulte Waregem sloeg een kloof van 9 punten met de derde in de stand, waarmee het dus virtueel recht heeft op promotie. Het spreekt voor zich dat het kerstrapport er eentje is met een positieve weerklank.

We kunnen niet rond oude krijger Jelle Vossen. De aanvoerder telt intussen 35 lentes, maar dat is er niet aan te zien. Vossen was in 15 competitiewedstrijden goed voor 12 goals én 1 assist. Daarmee is hij afgetekend topschutter in de reeks. De Limburger klokte vorig seizoen af op 13 stuks. Er was een akkefietje toen hij zijn 600ste profwedstrijd zou spelen, hij werd gevierd voor de aftrap tegen Francs Borains. Coach Vandenbroeck zette hem op de bank. Vossen zou Vossen niet zijn, mocht hij niet geantwoord hebben met de voeten. In de daarop volgende vier wedstrijden scoorde de oude vos 8 keer.

De synergie met twee zwervende spelers rond Vossen verloopt prima. Het gaat om een 24-jarige Deen en een 19-jarige Ghanees in de personen van Jeppe Erenbjerg en Joseph Opoku. Laat ons beginnen met die laatste. In de zomer was hij een van de zovele testers die de revue passeerden. Opoku viel op door zijn ‘voetbalverstand’. Joske is een nuttige speler die quasi altijd het overzicht kan behouden. Met zijn snelheid kan hij simpel zijn mannetje voorbij. En zijn statistieken liegen er niet om: 2 goals, 4 assists. Dat Vossen en Opoku elkaar goed aanvoelen, zagen we nog bij de viering na de goals tegen Club NXT. Ze groetten elkaar en bogen voorover.

We moeten ook Jeppe Erenbjerg in de kijker zetten met de grootste onderscheiding. De Deen voetbalde twee jaar geleden nog in de derde klasse in zijn thuisland. Hij oogt lang en sierlijk. Niet zo handig, denk je dan in de potige Challenger Pro League. Maar Erenbjerg is zo intelligent – en hij kan ook uitvoeren – dat hij uit het duel kan spelen. Met zijn fluwelen linker heeft hij zelfs liever dat de bal achter hem wordt ingespeeld, omdat hij dan al aan zijn actie kan beginnen met die typische sleep van hem. 5 goals en 5 assists, dat zegt genoeg.

Onderscheiding

Na een seizoen met gesukkel met blessures kan Ennio van der Gouw éindelijk zijn talent etaleren. De Nederlander is een prima keeper op zijn lijn. Meermaals al pakte hij uit met cruciale reddingen. Een puntenpakker, dus. Hét grote voordeel van Van der Gouw is dat hij uit de Nederlandse klas komt en over goede voeten beschikt. Handig als je als team dominant wil zijn.

Misschien wel één van de transfers van het seizoen: Benoit Nyssen. Het parcours van de 27-jarige Luikenaar was er een van vallen en opstaan vooraleer hij bij Essevee terechtkwam. Zulte Waregem heeft eindelijk nog eens een goede rechtsachter. Eens hij wat hoger mag spelen, is hij levensgevaarlijk. Getuige daarvan zijn 2 doelpunten en 5 assists.

Nicolas Rommens is de – soms ietwat onzichtbare – regulator van het team. Met zijn ervaring is hij het verlengstuk van de sportieve staf op het veld. De Antwerpenaar is bezig aan één van zijn beste seizoenen ooit. Qua statistieken is het wat minder, maar Rommens opereert in een dienende rol. Hij laat de hengst naast zich floreren. We hebben het over Pape Diop. De middenvelder met zeven longen is nog altijd maar 21 jaar. Diop sukkelde vorig jaar met de buikspieren en lag van september tot maart in de lappenmand. Nu komt het potentieel er dus uit. Diop lijkt soms overhaast te handelen, maar dat is zijn stijl. Het is soms ook wat te onstuimig, kijk naar zijn zes verzamelde gele kaarten… Maar qua stats voor een box-to-boxmiddenvelder kan het wel tellen: 4 goals, 5 assists.

Last but not least willen we in deze categorie nog een verdediger opsommen: Lukas Willen. De leider van de defensie is nog altijd slechts 21 jaar. Willen maakte in juli 2022 zijn debuut in de hoofdmacht en toonde in de Jupiler Pro League waarom hij destijds in de jeugd van Club Brugge voetbalde. Dit seizoen bevestigt hij en groeit hij opnieuw naar zijn beste niveau toe. Secuur, geen show en staalharde tackles.

Voldoende

Anton Tanghe doet het beter dan vorig seizoen, maar toen was het ook gewoon wroeten en ploegen achterin. En soms dweilen met de kraan open. Laurent Lemoine is voor ons een nuttige transfer die kan depanneren op rechts, indien nodig, en ook zijn snelheid als centrale verdediger is een pluspunt. Soms toch nog te wild in zijn acties. Met Atli Barkarson beschikt Essevee over een zuivere linksachter. Doet het prima, maar het mag toch nog iets meer zijn. Verloor zelfs even zijn plaats aan Stavros Gavriel. De Cyprioot speelde al als rechtsbuiten, linksbuiten én linksback. Door zijn polyvalentie is hij graag gezien door coach Vandenbroeck. Prima gast, met de juiste attitude.

Tochukwu Nnadi ondervindt de nadelen van de goedwerkende tandem die Rommens-Diop is. Maar de beenharde verdedigende middenvelder krijgt genoeg speelminuten om zich te tonen. Is een type dat er altijd voor gaat, een pitbull die ons doet denken aan ene Jonathan Delaplace.

Ten slotte noemen we hier nog Youssef Challouk, Ablo Traoré en Matheus Machado. Youssef Challouk wou bij Essevee zijn stempel drukken na een vervelende knieblessure. De aanvallende middenvelder kwam in tien wedstrijden aan de bak en scoorde daarin 2 keer, plus 1 assist. Hij is heel balvast, keuze te over dus als het gaat om offensieve animatie. Ablo Traoré herpakte zich na een moeilijk begin. Verloor zijn plekje aan Opoku. Maar door het uitvallen van Vossen kreeg hij een nieuwe kans. Scoorde 2 keer in evenveel wedstrijden en zit in totaal aan 3 goals. Hij speelt te vaak met oogkleppen op. Matheus Machado is na een halfjaar fit verklaard en dat hebben ze geweten. In 28 minuten trof hij al 2 keer raak. De Braziliaan staat hypergemotiveerd en geldt voor ons als een inkomende transfer.

Onvoldoende

Modou Tambedou enNathan Frasier vielen uit de gratie. Tambedou beschikt niet over de juiste motivatie. Frasier vertrok opnieuw naar moederclub Wolverhampton.

Te weinig minuten gemaakt

Louis Bostyn (0 minuten), Arnaud Dobbels (0 minuten) en Sef Van Damme (0 minuten) kijken toe hoe Ennio van der Gouw in doel de voorkeur geniet. Verdedigers Andres Labie (185 minuten) en Yannick Cappelle (91 minuten) zijn veroordeeld tot een statuut als invaller. Ibrahim Diabaté (0 minuten) en Thibaud Sergeant (0 minuten) kregen nog geen kansen. Aanvaller Dylan Demuynck (10 minuten) heeft het lastig om zich door te zetten.