Essevee overklast SK Beveren dankzij vleugelverdedigers Nyssen en Gavriel: Lang leve de wingbacks

Met duidelijke 4-0-cijfers droogde Essevee SK Beveren af. Op een moeilijk te bespelen veld waren de goals van mooie makelij. De wingbacks Benoit Nyssen en Stavros Gavriel hadden een voet in drie van de vier doelpunten. En zeggen dat het niet gepland was om in een 3-4-3 te starten aan de partij tegen SK Beveren.

Atli Barkarson was daags voor de partij uitgevallen na een contact op training en hij liep daarbij een hersenschudding op. Coach Sven Vandenbroeck schakelde snel en koos voor Stavros Gavriel op de linkerflank. Ook Laurent Lemoine kwam in de ploeg, Youssef Challouk zat op de bank. “Het leek me het simpelste om Gavriel in de ploeg te brengen”, zei coach Sven Vandenbroeck. “We konden er niet meer op trainen en ik moest het de jongens uitleggen. Mocht Barkarson fit zijn geweest, dan had ik met vier achterin gespeeld.”

Striemende regen en een gure wind beloofden geen al te beste partij. Na amper tien minuutjes tastte aanvoerder Jelle Vossen dan achteraan de bil. Het leek zo’n avond te gaan worden. Ablo Traoré was zijn vervanger. De Ivoriaan is al even op zoek naar zijn beste vorm en etaleerde dat met twee slappe pogingen. Hij wil het te vaak forceren en loopt met oogkleppen te voetballen, zonder oog te hebben voor medemaats

Omhaal

Tot we halverwege de eerste helft getuige waren van een fantastische kruispass van draaischijf Jeppe Erenbjerg. Wingback Gavriel bracht voor, de bal dwarrelde richting die andere wingback Nyssen. De Waal had een klare kijk en bediende de geïnfiltreerde Diop, die met een puntgave omhaal de 1-0 op het scorebord zette. Traoré vergat nog een vrijstaande Erenbjerg aan te spelen, zo bleef het bij dat ene doelpunt voor rust.

Na de pauze zette Essevee zijn overwicht verder. Rommens kon twee keer vlammen van buiten de zestien, Beveren-doelman Reus ging twee keer de bal goed in zijn hoek halen. Traoré slaagde er dan nog eens in om Erenbjerg te negeren.

Op de tribunes begonnen fans al te denken: als je al die kansen niet afmaakt, is het opletten dat je het deksel niet op de neus krijgt. Tot Opoku op het uur goed wegdraaide, Rommens en Erenbjerg tikten in één tijd op het middenveld. En na een prima gekruiste bal kon Nyssen de iets geruststellendere 2-0 enig mooi afwerken nadat hij zijn mannetje eerst had uitgekapt.

Rentree Machado

Nog positief nieuws was de rentree van Matheus Machado. De Braziliaan is speelklaar, maar kon in het kwartier die hij kreeg weinig forceren. Wel belangrijk: wingback Gavriel pikte iets later een afvallende bal na een hoekschop op en deponeerde die in het mandje: 3-0. In de extra tijd vond Traoré dan eindelijk wat hij al de hele tijd zocht, 4-0 en boeken toe. “Met Stavros Gavriel erbij op de linkerflank krijg je offensieve kwaliteit”, zei coach Vandenbroeck. “We zijn hem dankbaar, want ook voor de pauze creëerde hij een aantal kansen.” Denk maar aan de pre-assist voor het eerste doelpunt.”

Benoit Nyssen: “We wilden absoluut thuis onze prima reeks verderzetten.” (foto Belga) © BELGA

Gavriel zelf was blij dat hij aan spelen toekwam. “Linksback is niet mijn favoriete positie”, zei de Cyprioot. “Dat weten jullie, maar de coach had me daar nodig. Ik kan dat ook wel aan. Normaliter speel ik op het middenveld, maar ik kon me ook wel offensief uitleven. Ook al speel ik meestal op rechts. Dat ik niet tot de basiself behoor? Dat is niet de beste situatie voor een speler, maar onze kern is competitief. We maken het de coach moeilijk wie hij moet opstellen. En kampioen spelen, dat doe je niet met elf spelers. Je hebt er meerdere nodig.”

Een andere uitblinker was de wingback op rechts: Benoit Nyssen, met één doelpunt en één assist. Als rechtsachter staat zijn totaal nu op twee goals en drie assists. “Het is een facet van mijn spelstijl. Ik probeer dat te tonen hier bij Zulte Waregem. Er zijn matchen waarin ik me meer offensief kan uitleven. Maar dat hangt af van de tegenstander en de tactiek die de coach wil hanteren. Als het kan probeer ik iets bij te brengen. Tegen Beveren is dat goed gelukt. Zoveel te beter voor de ploeg en mij. (lacht)” De kwaliteit van de goals viel op, op een slecht veld. “We houden ervan om te combineren. Het waren niet de omstandigheden waar we van houden omdat we graag goed voetbal brengen.”

Bekerdebacle

Essevee herpakte zich na de 5-0-pandoering in de Beker van België bij OH Leuven. “Het was even afwachten hoe de groep zou reageren”, zei coach Sven Vandenbroeck. “We hadden onze twijfels vooraf. Beveren had een sterke reeks neergezet en je wint niet zomaar 0-2 op het veld van RWDM. Ook na het uitvallen van Vossen (zie kader, red.) hebben we het goed gedaan op offensief vlak op een zwaar veld met mooie acties. 4-0 is misschien overdreven, maar het was zeker verdiend.”

Was dit nu een referentiematch? “Ik denk het wel, dat je in die mate op een moeilijk te bespelen veld er technisch goed uitkomt. En ik zag vechtersmentaliteit”, zei Vandenbroeck. “We zagen een collectief dat kan aanvallen en verdedigen. We zaten toch tegen de bovenkant van onze limieten en waren dominant.”

Nyssen vatte het zo samen: “In Leuven hebben we echt een non-match afgeleverd. Oké, het is een andere competitie en onze focus ligt op het kampioenschap. We wilden absoluut thuis onze prima reeks verderzetten.”

La Louvière won ook afgelopen weekend, waardoor er nog altijd twee ploegen bovenaan het klassement staan. De laatste twee wedstrijden voor de winterstop zijn op verplaatsing bij Lommel en Club NXT. “Dat zal ook niet gemakkelijk zijn”, zei Nyssen. “Iedereen dacht voor de komst van Beveren dat het een lastige opdracht zou worden. Als Zulte Waregem zijnde, kun je je elke week aan een moeilijke partij verwachten. Iedereen steekt een tandje bij tegen ons. Kijk naar die match op Jong Genk. Zij staan onderaan en het was niet van de poes om daar drie punten te pakken.”

Coach Vandenbroeck wilde niet te snel vooruitkijken. “Laat mij eerst even genieten van deze zege”, zei hij met de glimlach. “Lommel en Club NXT worden twee lastige verplaatsingen. Maar het zijn ook ploegen die graag voetballen en dat ligt ons wel.” (JC)