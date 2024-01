“Er staat een groep op het veld”: te midden van financiële crisis pleiten KVO-coaches voor sportieve rust

De precaire financiële situatie van KV Oostende blijft vooralsnog ongewijzigd. Toch moeten coaches Michiel Jonckheere en Kurt Bataille samen met de spelerskern opnieuw vol aan de bak. Volgende week wacht de clash met titelfavoriet Zulte-Waregem. “We zien dat de jongens de volle 300 procent geven.”

Einde kerstvakantie voor de spelers van KV Oostende. Sinds dinsdag trotseren ze letterlijk weer en wind als voorbereiding op de competitie, die volgende week zondag hervat met een treffen tegen leider Essevee. “Door de vele regen stond er nogal wat water op de oefenvelden en trainden we eerder deze week op een kunstgrasveld”, duiden Michiel Jonckheere en Kurt Bataille.

“De schouderblessure van Brent Laes evolueert goed en zonder ongelukken kan hij volgende week in de kern zitten. Maxime D’Arpino komt van heel ver en we moeten kijken hoe hij de trainingen verteert. Een stevige loop heeft hij bijvoorbeeld goed afgelegd.”

Wie we niet zien rondlopen: Alfons Amade. De 24-jarige middenvelder uit Duitsland is opgeroepen voor de Africa Cup met Mozambique, het land van zijn ouders. “Dat is mooi: Alfons is iemand die zich vol geeft, maar heeft wat blessurepech gekend dit seizoen. Zijn selectie zet ook KV Oostende positief in the picture.”

Zware heenronde

Tussen de hervatting en de laatste competitiematch zaten zo’n twee weken. “De spelers kregen een stevig individueel programma mee naar huis. Afgelopen woensdag stond vervolgens een fysieke test gepland en iedereen was grandioos geslaagd”, onderlijnt Bataille.

“Weet je, na een zware heenronde deed het alle spelers deugd om er eens een tijdje tussenuit te zijn. We hebben enkele jonge spelers die nog nooit in het buitenland of ver van huis hebben gespeeld en zij hadden er zichtbaar deugd van om de feestdagen bij de familie door te brengen. Ewan Henderson bijvoorbeeld verlangde echt naar zijn familie”, weet Michiel Jonckheere.

“Nu komt het erop neer om terug aan te knopen met het goede gevoel van ons 0-0-gelijkspel tegen RSCA Futures – dat benadrukten we ook tijdens onze videoanalyse deze week. Want ik vind dat we daar een goeie match speelden: we geven – op een afstandsschot na – niks weg, creëren zelf een zevental kansen waaronder vier honderdprocentkansen, brachten direct voetbal met veel overgave en soms goeie pressing. Mochten we daar twee keer hebben gescoord, zou iedereen van een wauw-prestatie spreken. We hebben niet gescoord, maar ik kan eigenlijk weinig slecht zeggen over die match.”

Puntenkloof

Natuurlijk kan je niet om het extrasportieve heen: KVO zag vlak voor kerst negen punten afgetrokken worden door de Licentiecommissie nadat de eigenaars niet voldeden aan de financiële verplichtingen. “Het kwam binnen als een shock: plots ben je negen punten kwijt en sta je zes punten achter op de voorlaatste”, zucht Jonckheere. “De kloterij die daar nu bij komt kijken, is dat je afhankelijk bent geworden van de andere teams voor je. Vooraf zou een draw tegen Zulte-Waregem of Lommel als positief worden beschouwd, maar nu moét je al gaan winnen en een reeks neerzetten, hé.”

De club ging evenwel in beroep tegen de puntenaftrek. “We hopen natuurlijk dat we die punten-aftrek al dan niet deels teruggedraaid zien.” Maar Jonckheere en Bataille blijven niet bij de pakken zitten. “Ook slechte tijden kunnen een spelersgroep verenigen en mensen bij elkaar brengen. Weinigen zullen nu geloven dat we – als die puntenaftrek overeind blijft – die achterstand kunnen inhalen. Maar wij geloven in deze kern. Voetbal draait niet alleen om prijzen, bekers en medailles pakken. Als je die puntenkloof in de gegeven omstandigheden kan overbruggen, dan kan je zo als spelersgroep ook de geschiedenisboeken in gaan. Ook op dié manier kan je herinnerd worden: vanuit een quasi onmogelijk positie alsnog slagen.”

Gemotiveerd

Bataille wist al eens het behoud af te dwingen in tweede klasse, toen KVO ook op een schier verloren positie stond. “Al was er toen geen sprake van een puntenaftrek”, luidt het verschil. “We merken op vandaag nog altijd een hechte groep op het veld. Eerder deze week gingen we met de groep intensief lopen tijdens een ongelooflijke regenbui – je zag haast geen hand voor je ogen. Wel, geen enkele speler ging zuchten, puffen, blazen of klagen. Allemaal bleven ze voluit gaan. Op training is dat net hetzelfde”, wil Bataille benadrukken.

“De nederlaag tegen Beveren (0-2) gevolgd door het trainers-ontslag van Stijn Vreven kwam ook hard aan. En toch zag je die sterke reactie tegen RSCA Futures een week later. Deze groep staat mentaal sterk”, benadrukt Jonckheere nog. Niemand kan dit trainersduo alvast een gebrek aan enthousiasme en motivatie verwijten.