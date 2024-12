De Schryver maakt faling KMSK Deinze mee: “Laatste vier maanden werden we niet betaald”

Na een lange periode van onzekerheid, geldproblemen én tal van vetes komt er een einde aan de familieclub KMSK Deinze, het team van Guillaume De Schryver (28). Tot zijn 20ste woonde Guillaume in Koksijde.

Vorige week woensdag viel het doek definitief over KMSK Deinze. Guillaume De Schryver maakte als speler de voorbije moeilijke maanden mee. “Ik had het al zien aankomen. Enkele dagen voordien kregen we de bevestiging dat we als speler vrij waren en dus voor een nieuwe club konden tekenen. Ik was op die faling voorbereid, want er kwam geen oplossing en iets miraculeus in die laatste dagen zag ik ook niet gebeuren”, vertelt de voetballer.

De ambitieuze tweedeklasser raakte dit seizoen verstrikt in een onmogelijk overnamedossier en kwam zo nooit van zijn schuldenberg af. “Je begint met heel veel goesting en goede moed aan een seizoen. Om het vol te maken, hetzelfde te doen of nog beter dan vorig seizoen, om dicht bij die promotie te komen. Tijdens de voorbereiding in juli vingen we reeds signalen op dat er iets gaande was. Dat de ACA Holding door torenhoge schulden de club zou verkopen. We bleven ons op het voetbal focussen of waar we voor betaald werden. Dat deden ze toen nog.”

In september draaide ACA Football Partners bij de club aan de Leie definitief de geldkraan dicht. “Dat was een enorme klap. Er werd ons toen gevraagd om verder te doen, wat belangrijk kon zijn voor nieuwe investeerders.” Die kwam er met AAD Invest Group. “We waren daar uiteraard zeer blij mee. Maar we wisten niet dat het een ‘charlatan’ zou zijn, die ons met valse beloftes zes, zeven weken nog langer deed voetballen. Tot eind november. Elke week beloofde die man dat onze salarissen over een x-aantal dagen op onze rekeningen zouden staan. Dat bleef maar duren. De maat was vol en dan hebben we als groep beslist om niet meer te spelen.”

Andere werkgever

Die hele situatie maakte de aanvallende middenvelder mentaal sterker. “De laatste vier maanden zijn we niet betaald geweest. Je leert dan anders omgaan met geld. Wat ervoor gemakkelijker ging, blijkt nu wat moeilijker te gaan. Met z’n allen moesten we ook op zoek naar een andere werkgever.” Guillaume en de andere spelers van Deinze kunnen na de faling een werkloosheidsuitkering aanvragen en als schuldeiser ook proberen om een (klein) deel van het salaris dat niet betaald werd terug te krijgen.

De ouders van De Schryver wonen in Koksijde. Hijzelf doorliep als voetballer de jeugdopleiding van Club Brugge, Standard en Cercle Brugge. Als vrije speler trok hij naar Westerlo. Daarna werd het Lierse en uiteindelijk Deinze, in de zomer van 2023.

Guillaume woont ondertussen in Moerkerke, op de grens met Damme waar hij een huis heeft gekocht. Hij blijft individueel hard werken en kijkt met ambitie uit naar een nieuwe werkgever. “Ik hoop in 2025 opnieuw aan de slag te kunnen. Er waren reeds onderhandelingen met een aantal clubs. Deze week verwacht ik de afronding van een contract bij een nieuwe ploeg, zodat ik een rustige eindejaarsperiode tegemoet kan gaan.” (ACR)