Daniel Pérez (Club NXT) doet seizoen uit bij Lokeren-Temse

Club NXT-spits Daniel Pérez doet het seizoen uit bij reeksgenoot Lokeren-Temse. De Waaslanders huren de Venezolaan voor zes maanden van blauw-zwart, maar bedongen geen aankoopoptie. Beide clubs maakten de overgang maandag wereldkundig.

De 23-jarige Pérez streek in januari 2021 neer in het Jan Breydelstadion en schipperde in zijn beginperiode bij blauw-zwart tussen invalbeurten in het eerste elftal en wedstrijden bij de Brugse beloften in de Challenger Pro League. Nadien kelderden zijn speelminuten, waardoor hij vorig seizoen werd uitgeleend aan KV Oostende. Bij de Kustboys was hij goed voor zes doelpunten en twee assists in 32 wedstrijden.

In de nieuwe jaargang zat Pérez aan vijftien wedstrijden bij Club NXT, dat met 25 punten vijfde staat in 1B. Lokeren-Temse is pas elfde met vijftien eenheden.