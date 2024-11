Competitieleider Zulte Waregem wint op bezoek bij Jong Genk in Challenger Pro League

Zulte Waregem heeft vrijdagavond op de dertiende speeldag in de Challenger Pro League zijn derde opeenvolgende zege geboekt. Competitieleider Essevee won op bezoek bij Jong Genk met 2-3 en staat voorlopig drie punten los op eerste achtervolger La Louvière.

De bezoekers legden de wedstrijd al na één helft in een beslissende plooi. Robin Mirisola bracht met zijn aansluitingstreffer wat spanning in de partij na de openingsgoals van Anton Tanghe en Jelle Vossen, maar de Genkse hoop vervloog opnieuw toen kapitein Vossen in de extra tijd van de eerste helft opnieuw raak trof. Voor de voormalige Rode Duivel was het al zijn achtste goal in vier wedstrijden. De 2-3 van Matthias Oyatambwe kwam te laat.

Voorlopig drie punten los

Zulte Waregem gaat met 29 punten aan de leiding in de op een na hoogste klasse in België, La Louvière is tweede met 26 eenheden, maar kan zondag met een zege bij KAS Eupen opnieuw op gelijke hoogte komen.