Club NXT-spits Benjamin Faraas keert terug naar Noorwegen

Benjamin Faraas verlaat Club NXT en keert terug naar Noorwegen, zo bevestigde Club Brugge zaterdag via de clubwebsite. De spits was sinds de zomer van 2023 actief bij blauw-zwart en ondertekende een contract van vier seizoenen bij Fredrikstad FK.

De 19-jarige Faraas kwam in de zomer van 2023 over van het Noorse Hamarkameratene. De Noorse jeugdinternational zette bij Club NXT zijn krabbel onder een contract tot 2026 en kwam in anderhalf seizoen bij de Brugse beloften tot 37 matchen, drie goals en drie assists. Fredrikstad eindigde afgelopen seizoen als zesde in de Eliteserien en won de Noorse beker.

Eerder zaterdag zette de 18-jarige verdediger Alexander Vandeperre bij Club NXT zijn handtekening onder een vernieuwd contract tot 2026, met optie op een extra seizoen.