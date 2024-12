Aanvoerder Nicolas Rommens (30) pakt 15 op 15 met Essevee: “Mentaal sterker dan vorig seizoen door positieve flow”

15 op 15. Essevee is opnieuw bezig aan een prima reeks in de Challenger Pro League en prijkt moederziel alleen op kop. Afgelopen weekend ging het in de extra tijd met 1-2 de volle buit halen in Lommel. “We mogen niet denken dat we er al zijn, we moeten de voetjes op de grond houden”, zegt Nicolas Rommens.

Nicolas, hoe gaat het met jou, ik neem aan uitstekend?

“Eigenlijk kan het niet veel beter, hè. Als je in de laatste minuut de zege naar je kan toetrekken, dat maakt het des te leuker en daar geniet je nog meer van.”

Hoe heb jij die wedstrijd in Lommel beleefd. Ik vond jullie afwachtend starten.

“In het begin was het een beetje zoeken. Lommel en wijzelf zijn twee ploegen die graag de bal willen hebben. Zij hadden iets meer balbezit, maar ze creëerden ook niet echt grote kansen. Wij ook niet. Zoals onze coach zei: dat is typisch voor twee voetballende ploegen, het was gesloten en die twee goals voor rust vallen in een korte tijdspanne.”

Na rust toonden jullie meer wie de baas was.

“Ja, in de tweede helft trokken we de match naar ons toe. We hadden meer balbezit en kwamen tot meer mogelijkheden. Lommel keek dan tegen een rode kaart aan en daar konden wij ultiem gebruik van maken door de winnende treffer te maken. Dat Matheus Machado dat doelpunt kon binnentrappen, dat zal deugd doen na die lange blessure.”

Jullie kwamen op voorsprong, maar bijna meteen daarna incasseerden jullie de gelijkmaker. Denk je dan bij jezelf: hoe kan dit nu?

“Misschien lieten we Rosa iets te gemakkelijk uit die twee tegen één komen, daar langs de zijlijn. Langs de andere kant: hij trapt hem wel fantastisch binnen. Ik denk dat het leer nog even afweek op de stuts van Diop, waardoor die bal nog iets meer hoogte kreeg. Maar we toonden genoeg maturiteit om de knopjes om te draaien.”

Vorig seizoen hadden jullie het lastiger op Lommel, wat is het verschil dan?

“Lommel is niet zomaar een ploegske. Als je ze laat voetballen, dan zijn ze op hun best. Maar ten opzichte van vorig jaar denk ik dat we mentaal iets sterker zijn gezien de positieve flow waarin we zitten. We wijken niet af van ons plan en we weten dat we op elk moment kunnen scoren. Uiteraard spelen we een jaar langer samen en zijn er een paar prima transfers bijgekomen.”

Met de terugkeer van Machado en Troaré, die eindelijk begint te scoren, lijkt het erop dat jullie twee nieuwe spelers in de kern hebben…

“Traoré belandde op de bank en dat is nooit leuk. Machado is zeer lang geblesseerd geweest. Dat zij nu beslissend kunnen zijn voor ons… De week daarvoor viel Jelle Vossen geblesseerd uit en kon Traoré zijn doelpunt meepikken. Tegen Lommel scoorde hij opnieuw. Het is alleen maar positief dat zij hun stempel kunnen drukken. Dat geeft vertrouwen, we weten: oké, die jongens op de bank kunnen ook het verschil maken. In één seizoen heb je meer dan elf spelers nodig. Ik denk dat we bijna niet aan kwaliteit inboeten als we moeten wisselen, dat is een heel groot voordeel.”

Jij oogt zelf zeer fit en scherp. Is er iets veranderd?

“Ik voel me gewoon héél goed. Ik heb dat nog al gehoord. Ik heb een uitstekende voorbereiding achter de rug en ik voel veel vertrouwen van de coach. Vorig seizoen was misschien niet mijn beste. Ik geraakte geblesseerd, kwam dan terug en viel opnieuw uit. Ik denk dat elke speler kan beamen dat vertrouwen voelen veel kan doen. Dan werk je naar je beste vorm toe.”

Haal je je beste niveau ooit?

“Dat is moeilijk te zeggen. Puur qua statistieken is het misschien wat minder, als ik vergelijk met mijn periode bij RWDM. Maar toen speelde ik box-to-box, nu opereer ik als controlerende speler. Ik voel mij verantwoordelijk voor het sturen van de groep en dat we stabiliteit hebben, zowel in aanvallend als verdedigend opzicht. De restdefensie moet goed staan. Onze ploeg blijft jong, dan moet er iemand sturen.”

Naast jou op het middenveld staat een hinde met zeven longen lijkt het wel: Pape Diop.

“Ik denk dat we een mooie tandem vormen. Pape zorgt voor infiltraties en extra gevaar richting doel. Dat merk je ook aan zijn statistieken (vier goals en vijf assists, red.). Ik ben alleen maar blij voor hem. We proberen ook defensief bij te springen tijdens moeilijke momenten.”

Jullie zijn tactisch flexibel, kijk maar naar de 3-4-3 tegen SK Beveren. Daar was amper op getraind, leuk dat jullie kunnen terugvallen op automatismen.

“In de voorbereiding zijn we gestart vanuit een 4-3-3. Er mag niet onderschat worden hoeveel werk de technische staf daar elke week insteekt. Achter elke oefening zit een idee en in de laatste twee, drie trainingen voor de partij benadrukken we de tactiek. Elke speler weet wat er verwacht wordt en daar word je rustig van. Als speler X of Y uitvalt, weten we: ‘Ah we gaan naar dat systeem.’”

Jullie staan op kop, twee punten los. De kloof met de derde plaats bedraagt zeven punten. Jullie zitten perfect op schema.

“Dat is leuk, maar we moeten de voeten op de grond houden. Vorig seizoen stonden we ook op kop rond Nieuwjaar en toen zakten we weg. Dat is niet de bedoeling. Het seizoen duurt nog heel lang. Na de partij tegen Club NXT moeten we die frisheid opnieuw zoeken.”

Hoe schat je die match tegen Club NXT in?

“Dat is een heel voetballende ploeg. Ik zag hun partij tegen RWDM, ze hebben graag de bal. Dat zijn niet zomaar de beloften van Club Brugge, hé. Die gasten hebben allemaal een droom. We mogen hen niet onderschatten. Ze staan niet voor niets bovenaan het klassement.”

Je contract loopt af op het einde van het seizoen, je bent een sleutelspeler en aanvoerder als er iets met Vossen voorvalt. Ben je al bezig met je toekomst?

“Ik focus me op Zulte Waregem. Mijn doel is om belangrijk te zijn en ik zal er alles aan doen om deze club terug te brengen naar 1A. Als het aan mij is om die verantwoordelijkheid als aanvoerder op te nemen, zal ik dat doen. Maar die band is niet het belangrijkste. Kijk maar op Lommel, Jelle viel in en dan gaf ik meteen de kapiteinsband aan hem. Goed spelen en drie punten pakken, dat vind ik belangrijk.” (lacht) (JC)