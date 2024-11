Aanvoerder Jelle Vossen (35) bezorgt Essevee gedeelde leidersplaats: “Mooier kan je het verhaal niet schrijven”

De sfeer van de grote dagen weergalmde in de Elindus Arena. We zagen Zulte Waregem van in de goede oude tijd: een tik incasseren, de onnodige 1-1 in de 88ste minuut, om dan keihard terug te slaan en de topper tegen La Louvière met 2-1 naar zijn hand te zetten. Getekend: aanvoerder Jelle Vossen, die twee keer raak trof.

Essevee trekt de interlandbreak in na een deugddoende 2-1-zege tegen La Louvière. De Challenger Pro League kondigt zich net zoals vorig seizoen aan als een nagelbijter en dat wordt ook weerspiegeld in de tussenstand. De leidersplaats wordt gedeeld door drie ploegen: RWDM, Zulte Waregem en La Louvière met 23 punten. Essevee speelde zijn laatste twee wedstrijden tegen deze rechtstreekse concurrenten. Bij RWDM werd verloren door een tegendoelpunt, waar toch een geurtje aan verbonden was. Maar offside en 1B, zónder VAR, het blijft een dubbeltje op zijn kant.

Daarom ook dat het zo belangrijk was om de volgende topper, tegen co-leider La Louvière, winnend af te sluiten. Twee speeldagen eerder gooide een te zeker Essevee twee punten te grabbel tegen een onmondig Francs Borains dat profiteerde van een Zulte Waregem dat dacht de schaapjes op het droge te hebben. Niets was minder waar en de 2-0-voorsprong verdween zomaar: eindstand 2-2.

Door de winst tegen La Louvière spreken we toch over een 4 op 9. “Ik ben heel blij dat ik met mijn twee goals ons aan de overwinning heb kunnen helpen”, zei aanvoerder Jelle Vossen. “We trekken met een heel goed gevoel die interlandbreak in en we staan opnieuw waar we willen staan. Met deze zege sluiten we dat slechte reeksje van 1 op 6 af. Eigenlijk kunnen we alleen positieve dingen onthouden.”

Veel balbezit

Over naar het relaas van de wedstrijd dan maar. Coach Sven Vandenbroeck koos voor twee andere jongens ten opzichte van de verloren topper in RWDM. Van een viermansdefensie schakelde de oefenheer over naar een driemansverdediging. Youssef Challouk ondervond hinder van enkele pijntjes en zat op de bank. Pape Diop was geschorst. Laurent Lemoine keerde terug uit schorsing en Tochukwu Nnadi zag een paar goede invalbeurten beloond worden met een nieuwe kans in de basis.

Wat volgde, was een eerder saaie eerste helft. Essevee had op een bepaald moment meer dan zeventig procent balbezit, maar kon dat niet omzetten in grote kansen. Tot iets voorbij het halfuur waarbij Nnadi Erenbjerg diep stuurde, de Deen legde af naar Vossen. Maar die kon zijn trap niet kadreren en het leer verdween over. 120 seconden later dook Barkarson op voor doel, zijn harde trap werd gekeerd.

Staalhard binnen

Net na de pauze lanceerde Tanghe met een diepe bal in de rug van de defensie Vossen. De aanvoerder fusilleerde de doelman van La Louvière, die kansloos achterbleef. “Ik baalde enorm van die gemiste kans in de eerste helft”, zei Vossen. “Na de pauze trapte ik hem wel goed binnen. Het was moeilijk om kansen te creëren, en als je er dan hebt, moet je die momenten nemen.”

Essevee had nog mogelijkheden via Erenbjerg, Vossen en een vrije trap van Gavriel, maar de verlossende 2-0 bleef uit. En dan gebeurde wat zo vaak gebeurt in voetbal. Aanvaller Opoku beging een onnodige fout en Maës bedankte met een vrije trap die door de vingers van Van der Gouw glipte: 1-1 in minuut 88. Verdediger Lemoine zag het allemaal vanop de eerste rij gebeuren. “Misschien maakten we een paar kleine foutjes. Maar we herpakten ons en gingen op zoek naar dat winnende doelpunt.”

Wie anders dan Jelle Vossen zorgde daarvoor, nét voor affluiten … “Je kan het verhaal moeilijk mooier schrijven, hè. Ik heb er altijd van genoten en ik geniet er nog altijd even hard van om beslissend te zijn in zo’n belangrijke wedstrijd. Of het door mijn ervaring is dat ik die winning goal nog scoor? Ze zeggen altijd dat er nog één kans zal komen. Ik zag dat Atli (Barkarson, red.) wilde trappen, maar hij kraakte zijn schot. Ik stond op de juiste plaats om het leer binnen te koppen. Dan volgt er een geweldige ontlading, hè. Ze maakten zo laat gelijk, als je dan de 2-1 kunt maken … Het is ook gewoon verdiend als je naar de hele wedstrijd kijkt. We namen de match in handen en hadden veel balbezit en gaven niet veel weg.”

Tactisch sterk

Laurent Lemoine kwam na een weekje schorsing centraal in de defensie postvatten en we horen van hem eenzelfde verhaal. “We hebben een prestatie afgeleverd met de nodige maturiteit en het was een enorme bevrijding om die 2-1 nog te kunnen maken. We konden ook twee of drie keer meer gescoord hebben, gezien de grote kansen die we hadden. Desalniettemin was het een gesloten partij met twee teams die tactisch sterk speelden.”

Lemoine loofde de weerbaarheid die zijn ploeg en hij toonden. “Je ziet dat Zulte Waregem uit meer bestaat dan individuele kwaliteiten. De gemaakte foutjes hebben we als een collectief rechtgezet. Het verlies op de vorige speeldag tegen RWDM had weinig impact op ons omdat we daar ook een prima wedstrijd hadden gespeeld. Tegen de betere teams uit deze competitie krijg je gecompliceerde matchen. We waren deze week aangevat met grote ambities omdat we iedereen wilden laten zien dat we op eigen veld moeilijk te kloppen zijn. En dat hebben we gedaan.”

Wie op kop staat, krijgt meteen vragen over de titel. Dat hoort erbij. “Daar gaan we ook voor”, zei Lemoine. “Maar om kampioen te worden, moet je het match per match bekijken, ook al horen journalisten dat niet graag. Het zal een lang seizoen worden. Het is zaak om bij de eerste drie in het klassement te blijven en dan zal in de finale sprint het verschil gemaakt worden.”

Kapitein Jelle Vossen wist dat er wat druk op stond. “We wilden ons absoluut mee in de kop van het klassement nestelen en de andere uitslagen vielen mee. Dat maakte deze match nog eens zo belangrijk. Of ik niet ga rusten voor ik Essevee weer in 1A heb gebracht? (lacht) Ik weet dat ik geen tien jaar meer ga voetballen, maar dat is wel iets dat ik absoluut wil bereiken. Alles moet daarvoor wijken en ik ga er alles aan doen.” (Jochen Coorevits)