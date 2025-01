Ploeg van de Week: de PU15 van voetbalclub KM Torhout

Dit is de PU15 van voetbalclub KM Torhout. Staande van links naar rechts trainer Lennert Cornette, Arthur De Brauwer, Maxim David, Floris Delepierre, Mathis Callens, Naud Dewijze, Quinn Van De Kerckhoven en Lander Thielens en zittend van links naar rechts Lucas Vanhoutte, Rune Devos, Daan Goossens, Remi Van Colen, Arthur Labaere, Guillaume Degrande, Woud Eecloo en Italo Plaetevoet. “De ploeg bestaat voornamelijk uit eerstejaars, die voetballend redelijk wat potentieel hebben”, zegt trainer Lennert. “Vorig jaar behaalden de spelers heel mooie resultaten op gewestelijk niveau acht tegen acht. Daarom kozen we ervoor om de groep dit seizoen al te laten aantreden op provinciaal niveau elf tegen elf. We proberen mooi voetbal te brengen, maar moeten het bijna altijd opnemen tegen tweedejaars, die fysiek groter, sneller en sterker zijn. Plus: we hebben ook nogal moeite om te scoren. Gevolg: de goede resultaten zijn er dit seizoen nog niet, maar het is beter voor de ontwikkeling van de spelers dat ze op een hoger niveau uitgedaagd worden.” (foto JS)