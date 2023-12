Pieterjan Clincke gelukkig met verlengd contract bij Dosko

Het is geleden van 4 november dat Dosko nog eens in het zand beet. De recente overwinning thuis, tegen topformatie Houthulst, werd gevolgd door een grandioze derde time. Een verplaatsing tegen rode lantaarn Tielt sluit het kalenderjaar af.

Pieterjan Clincke is een hoofdcoach die het huishouden door en door kent. Toen hij vertrok naar HOO Oedelem voorspelde voorzitter Filip Van Gheluwe dat zijn kind van het huis ooit zou terugkeren. Pieterjan Clincke herinnert zich nog levendig de woorden van zijn voorzitter. “Vier jaar verbleef ik op het Oostveld en promoveerde daar. Tijdens het coronatijdperk keerde ik terug naar de schaapstal als T2. Begin 2022 werd ik eerste in bevel en deed zowel eerste ploeg als beloften tot het einde van de competitie. Het daaropvolgende seizoen werden we enkel gecounterd door een superieur Daring Brugge maar we promoveerden samen met onze buren. We hopen een gevestigde waarde te worden in die prachtige reeks.”

Bjorn Caenepeel

“De spelers kennen mij door en door maar het omgekeerde geldt evenzeer. Ik dirigeer ze naar een vast systeem, schenk hen vertrouwen en grijp tactisch in wanneer nodig. Wat je ook doet als trainer, soms moet je het geluk aan je zijde hebben. Veel hangt af van details. We blijven geconcentreerd werken in de overtuiging dat we in matchen veel minder kansen krijgen dan in de lagere reeks.”

“Ook mijn T2 Bjorn Caenepeel tekende bij. Hij verricht grandioos werk bij de eerste ploeg en neemt ook de beloften voor zijn rekening. Bij zijn matchen ben ik altijd aanwezig, hij zit op de bank bij mij. We zijn inderdaad als twee handen op een buik. Spelers die er klaar voor zijn schuiven we door, we kennen iedereen die bij ons rondloopt. Eerste ploeg en beloften vormen één toffe bende. Met mijn verlengd contract ben ik zeer gelukkig. Dat Bjorn Caenepeel en ikzelf verder zullen samenwerken stemt me even blij. Dosko groeit en bloeit. Ik ben fier zoveel vertrouwen te genieten.” (JPV)