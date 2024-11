Pieter Van Houcke weken buiten strijd

Op Allerzielen draafde Pieter Van Houcke trots als een pauw het kunstgrasveld van VK Dudzele op. Hij was kapitein, presteerde heel sterk en ging uit de bol toen Shiva Stellamans, pal voor affluiten, het winnende doelpunt lukte.

Ook de week nadien, in Tielt, mocht Pieter de band om de arm doen. Toen werd evenwel verloren na een collectieve offday. Voor Pieter bleef het niet bij die ene snertpartij. De daaropvolgende training sloeg het noodlot alweer toe.

Degradatiespook

“Iedereen hoorde het kraken toen ik mijn knie verdraaide. Ik werd naar de spoeddienst gebracht en een MRI wees uit dat ik langdurig buiten strijd zal zijn. Tja, blessures blijven me parten spelen, hoe graag ik ook voetbal. Tijdens de voorbereiding van mijn eerste jaar Dudzele kreeg ik te horen van de artsen, tijdens een routinecontrole dan nog, dat ik het actief voetbal mocht vergeten na drie neusoperaties. Dit was het seizoen dat we ons tot kampioen kroonden. T1 Dany Couvreur gaf me de gelegenheid als assistent te fungeren zodat ik me toch nog ietwat nuttig kon maken.”

“Uiteindelijk mocht ik toch mijn carrière tussen de krijtlijnen hervatten dankzij een op maat gemaakt masker. Na een paar weken gewenning lukte het behoorlijk om mijn matchen uit te spelen. Dit kampioenschap startten we ondermaats: vraag me geen reden, ik weet het niet. Na het verlies in Westkapelle gooide coach Sören Maenhout zwaar teleurgesteld de handdoek. T2 Marco D’Hoore nam even over maar dan viel de keuze voor de opvolging op kind van het huis David Callant.”

“Die nieuwe trainer kan rekenen op de inzet van de hele groep en laat een nieuwe wind waaien. We oogstten zes op zes tegen FC Veldegem en VVC Beernem om dan op bezoek bij hekkensluiter Tielt met 3-0 de boot in te gaan. We herpakten ons thuis tegen Doomkerke, waar het 3-3 werd. Het komt er nu op aan zo spoedig mogelijk royaal te oogsten en dat degradatiespook te verjagen. We maken ons op voor de trip naar Zerkegem: moeilijker kan niet zeker? En wat mij betreft: geduldig revalideren blijft alweer de boodschap!” (JPV)