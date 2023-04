Patrick Soete en SCT Menen (4D) trekken 16 nieuwe spelers aan: “We hebben de nodige lessen getrokken”

SCT Menen mocht vorige speeldag opnieuw voluit juichen. Sporting haalde het met 4-3 van FC Houthem. Zondag, met de verplaatsing naar staartploeg Passendale, kan Menen opnieuw drie punten rijker worden.

Na meerdere jaren in het nationaal voetbal, was het wennen voor de Menense bestuurders in de laagste provinciale reeks. Maar een dikke pluim voor voorzitter Patrick Soete en zijn gevolg dat ze de moeilijke opdracht niet uit de weg gingen. Tijd om na één seizoen vierde provinciale de balans te maken en vooruit te blikken naar volgend seizoen en de toekomst. “In onze doorstart hebben we veel gezien en gehoord, en er de nodige lessen uitgetrokken”, vertelt Patrick Soete. “Sportief oogt de toekomst veelbelovend. Van de 16 aanwinsten, zijn er 10 die ooit bij Menen onderdak waren. Mogelijk komt er nog een centrale verdediger bij en dan zijn we rond. Volgend seizoen willen we op alle vlakken meer en beter. Ook op financieel vlak hebben we al veel stappen gezet. Met toekomstige trainer Tim Debouwer zitten we goed. Tim is gemotiveerd, weet waar hij naartoe wil. Met de spelers heeft hij al gesproken, hen uitgelegd dat bij hem iedereen gelijk is voor de wet. Ook wat betreft de jeugdwerking zijn we goed bezig. Kevin Vandecasteele, momenteel als T1 aan de slag bij SV Moorsele, komt onze jeugdwerking versterken en zal zich vooral bezig houden met stageprojecten”, besluit Patrick Soete.

Tim Debrouwer, nu nog aan de slag als jeugdtrainer bij Wevelgem, wordt volgend seizoen de nieuwe T1 bij SCT Menen. De club trok liefst 16 nieuwe spelers aan: Nijat Suleymanov (Bissegem), Nkie Mbassi Litanies (Kruiseke), Bileko Clinton Oluwasegun en Jentel Santy (Rumbeke), Igbinovia Desmond en Soens Arthur (Heule), Rayan Ouarane en Bryan Pariyar (Wevelgem), Ayden Laflere en Nastja Dumarey (Geluwe), Justin Verzele (SV Kortrijk), Clint Kesteloot (Kuurne), Alessio Jacobs (Moorsele) en Fabio Schifano, Ruben Lippinois en Mercian Longomo (vrije spelers). (AV)