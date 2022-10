Oudenburg krijgt WK-dorp voor 500 supporters

De kogel is door de kerk. Vier jonge ondernemers, Simon Bronders, Martijn Verhelst, Sybren Taillieu en Jeroen Lingier zetten een WK-dorp op onder de slogan #lievertoope.

“We kregen toch wat likes op onze oproep, maar vooral hoorden we het enthousiasme van de klanten in café Jerre”, vertelt Simon Bronders.

“Nu gaan we aan de slag om de locatie, het gebouw waar vroeger supermarkt Spegelaere gevestigd was, klaar te stomen. We zijn al ter plekke geweest en het ziet er behoorlijk proper uit. We zullen er zo’n 500 man kunnen ontvangen om gezellig samen naar het voetbal te kijken.”

“Het WK-dorp gaat open op 23 november om er bij de eerste match van de Rode Duivels, tegen Canada, volop samen te supporteren. De wedstrijd start om 20 uur en we zetten de deuren open om 18.30 uur. (LIN)