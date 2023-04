Old Stars KSKV organiseert wandelvoetbaltornooi

De club ‘Old Stars Vlamertinge’ ontstond in mei 2018. Om het vijfjarig bestaan van de wandelvoetbalclub te vieren, wordt op paasmaandag 10 april op het kunstgrasterrein van KSK Vlamertinge het derde wandelvoetbaltornooi georganiseerd.

Het wandelvoetbaltornooi wordt voorafgegaan door het 20ste Paastornooi van KSK Vlamertinge. Dit vindt plaats op 8 april vanaf 9 uur met deelname van 52 jeugdploegen. Op 10 april zijn dus de 55-plussers aan de beurt tijdens hun derde wandelvoetbaltornooi waaraan 12 wandelvoetbalteams deelnemen.

“Op vraag van KVK Westhoek, dat vijf jaar geleden een gelegenheidsploegje wandelvoetbal in een tornooi wou zien aantreden, werd mij de vraag gesteld om een nieuw voetbalteam in het leven te roepen”, vertelt Yeannick Deberdt. “Samen met Marc Devroedt en enkele vrienden en kennissen ontstond ‘Old Stars Vlamertinge’ onder de vlag van Okra. We begonnen met zes spelers en tellen nu 14 wandelvoetballers. We speelden onze eerste wedstrijd in de sporthal van Beselare tegen Zonnebeke (3-3).”

Dames welkom

KSK Vlamertinge sprong met de oprichting van Old Stars Vlamertinge mee op de kar van het wandelvoetbal. Met goedkeuring van Yannick Platteeuw kon de wandelvoetbalclub gebruik maken van het kunstgrasveld van KSK Vlamertinge om elke maandagnamiddag te trainen.

“Het wandelvoetbal stond toen in Nederland al behoorlijk ver en won in ons land meer en meer aan populariteit”, vervolgt Yeannick Deberdt. “In navolging van enkele andere clubs bouwden we hier in Vlamertinge een wandelvoetbalwerking uit. Bedoeling van het wandelvoetbalteam is nog steeds om 55-plussers meer te laten bewegen en het sociale contact te laten primeren. Het wandelvoetbalproject staat open voor iedereen, dames worden zeker niet geweerd en zijn welkom. Kortom, mensen die graag aan sport doen, kunnen bij ons terecht. Om de drempel zo laag mogelijk te houden is de deelname aan de trainingen gratis”, zegt Yeannick Deberdt.

“Geïnteresseerden kunnen aansluiten en betalen 55 euro lidgeld. Leden kunnen daardoor ook een seizoen lang gratis de wedstrijden van de A- en B-ploeg van KSK Vlamertinge bijwonen.”

Paasmaandag

“Op paasmaandag 10 april vanaf 13 uur vindt het derde wandelvoetbaltornooi plaats. Er treden 12 wandelvoetbalploegen aan: SV Zulte Waregen A en B, KVK Westhoek, Fenixx Beigem, Crossing Vissenaken, KSV Rumbeke, SV Maarkedal, KVVE Massemen, OH Leuven, KSK Vlamertinge, AA Gent en KM Torhout.”

“Het tornooi kan geïnteresseerden aanzetten om aan te sluiten en het wandelvoetbal uit te proberen. Het tornooi op zich is zeker ook al de moeite om eens mee te volgen”, besluit Yeannick Deberdt. (EG)

Info: yeannick.deberdt@telenet.be, frank.vanbrussel@skynet.be.