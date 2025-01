Nieuw FIFA-gekeurd kunstgrasveld voor Sportcentrum Gulden Kamer in Sint-Kruis

Het nieuw kunstgrasveld van Sportcentrum Gulden Kamer in Sint-Kruis vergroot de speelbaarheid op de site en biedt ook heel wat faciliteiten voor professionele en amateurvoetballers. Dit project is uitgevoerd in het kader van de omgevingsvergunningaanvraag van Cercle Brugge, die een deel van haar werking naar de site wil verplaatsen. Het prijskaartje bedraagt ruim 31.144 euro, BTW inbegrepen.

Door de herinrichting van Sportcentrum Gulden Kamer verdwijnen twee natuurgrasvelden. “De huidige velden kunnen de hogere bespeling niet aan, met hogere onderhoudskosten tot gevolg. Om snel te schakelen, werd veld drie omgevormd tot een kunstgrasveld. Binnenkort wordt er ook een Red Courts-veld geopend samen met de Belgische Voetbalbond”, weet schepen van Openbaar Domein Franky Demon.

Het kunstgrasveld kreeg een FIFA-keuringsattest en wordt de komende drie jaar grondig onderhouden. Bij de aanleg van het kunstgrasveld werd gekozen voor ‘kurkinfill’. Deze optie zorgt voor minder geurhinder, lagere warmteopname en meer comfort tijdens warme dagen.

Energiezuinige LED-verlichting

Hoewel het kunstgrasveld af is, moet de veldverlichting nog worden afgewerkt. De installatie zal volledig operationeel zijn op zondag 19 januari voor de wedstrijd van de eerste ploeg Dosko.

Schepen van Facilitair Beheer Pieter Marechal: “We hebben sterk geïnvesteerd in energiezuinige LED-verlichting om niet alleen de sportfaciliteiten naar een hoger niveau te tillen, maar ook onze duurzaamheidsdoelen te ondersteunen. De verlichting werd ook getest en in orde bevonden door de voetbalbond.”

Eén van de drukst bezochte sportieve sites

“De Gulden Kamer is een van onze drukst bezochte sportieve sites”, weet schepen van Sport Olivier Strubbe. “Heel wat sporten zijn hier thuis – van rugby, frisbee tot padel – maar heel wat mensen kennen de Gulden Kamer uiteraard als voetbalhotspot. Met onder meer Dosko Sint-Kruis, de Cerkelladies en vzw Amateursport huist hier heel wat voetbaltalent en dat willen we met de Stad blijven ondersteunen.”

(CGRA/foto CGRA)