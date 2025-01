Niels Destadsbader ziet Deerlijk Sport overtuigende zege pakken in derby

Zanger-presentator-acteur Niels Destadsbader gaf zaterdagavond de aftrap van de voetbalderby in vierde provinciale, die Deerlijk Sport tegenover de buren van KWS Desselgem bracht. Zijn aanwezigheid en het feit dat er in de regio zowat nergens werd gevoetbald, zorgden ervoor dat er ondanks de koude weersomstandigheden toch heel wat publiek opdaagde in het voetbalstadion in de Guido Gezellelaan.

Tot aan de rust hielden de ploegen elkaar in evenwicht. Er waren kansen voor beide teams, maar halfweg stond het nog altijd 0-0. Na de koffie nam de thuisploeg het heft in handen en werd het nog een ruime 3-0-overwinning.