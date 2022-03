Mignolet geeft als oudste speler het voorbeeld bij Rode Duivels: “Als keeper ben je altijd een leider”

Simon Mignolet kreeg maandag zijn tweede zoontje: “Het is nu even intens voor mijn vrouw”

Simon Mignolet werd maandag voor de tweede keer vader. Zijn vrouw Jasmien schonk het leven aan een tweede zoontje, Vin. Mignolet gaf donderdag op de persbabbel in het oefencentrum in Tubeke aan dat zijn vrouw er momenteel even alleen voor staat. “Ze zal het niet graag horen, maar we hebben na deze interlandperiode nog genoeg tijd om samen te zijn”, zei de doelman van Club Brugge met een knipoog.

“Alles is goed verlopen, moeder en zoon stellen het goed”, begon Mignolet met goed nieuws. De Rode Duivel kreeg in oktober 2019 met Lex al een eerste zoontje. “Het is voor mijn vrouw niet zo gemakkelijk momenteel. Het is intens met twee bengels bij zich, maar ze sleurt er zich door. Ze had natuurlijk liever gehad dat ik meer thuis was, maar dit is het leven van een profvoetballer. Na deze interlandperiode hebben we tijd genoeg om dat in te halen. Ik ben blij dat de geboorte begin deze week plaatsvond, anders was het praktisch nog moeilijker geweest hier te zijn.”

Een makkelijke oplossing voor Mignolet was forfait geven voor de oefenduels tegen Ierland (zaterdag in Dublin) en Burkina Faso (dinsdag in Brussel). “Maar daar heb ik niet aan gedacht”, legde hij uit. “Ik sta altijd klaar om de groep te helpen.”

Mignolet sloot wel niet helemaal uit dat hij voor de interland tegen Burkina Faso nog afhaakt. “Dat gebeurt altijd in samenspraak met de bondscoach. Ik zal altijd naar zijn mening luisteren. We gaan dat nog bespreken. Het is sowieso niet zeker dat ik beide matchen speel. Er zijn in het verleden veel momenten geweest waarop ik forfait kon geven. Ik ben er fier op dat niet te hebben gedaan.”

Mignolet speelde jaren in de Premier League en keek er ook naar uit zaterdag nog eens op Angelsaksische bodem in actie te komen. “Ik ken het Aviva Stadium in Dublin bovendien al”, zei hij. “Ik heb er met Liverpool in de voorbereiding een paar keer gespeeld, onder meer tegen Celtic. Liverpool heeft van oudsher een stevige fanbasis in Ierland. De sfeer wordt ongetwijfeld top, dat wordt heel leuk om nog eens mee te maken. Het wordt ook leuk zaterdag oud-ploegmaat Caoimhin Kelleher terug te zien. Hij is heel goed bezig bij Liverpool. Voor onze jonge gasten wordt de match bovendien een goede les. In een uitgelaten sfeer zullen ze bij de les moeten zijn.”