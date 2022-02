Meisjes zetten eerste ‘pasjes’ in voetbalwereld

Meer dan 30 meisjes van 5 tot 12 jaar zetten hun eerste stappen op een echt voetbalveld dankzij een speciale training bij voetbalclub KFC Poperinge. Deze initiatie is een mogelijke opstap tot een volwaardige meisjesploeg bij de jeugd. “Dat zou vrij uitzonderlijk zijn in de streek”, stelt ‘Futbalista Ambassadrice’ Elise Vanhamme (30), die binnenkort al een tweede initiatietraining plant.

“Mama, we kregen deze flyer op school!” Niet veel later stond de negenjarige Elle samen met 33 andere meisjes voor het eerst op een voetbalveld in het kader van de eerste jeugdinitiatie voor meisjes door voetbalclub KFC Poperinge. Mama Isabel Sticker (46) kwam supporteren.

“Maar niet te veel, want dat heeft ze niet graag. Vroeger stond ze meermaals haar mannetje tijdens een potje voetbal met haar acht neven, maar de vraag om eens écht te voetballen op een veld… dat had ik niet verwacht. Ze deed het goed en was enthousiast vanaf de eerste minuut. Ik ben zeker dat ze zich zal inschrijven voor volgend voetbalseizoen.”

“Ik voetbal geregeld op school en wil tonen dat meisjes dat ook kunnen”, aldus Elle. “We liepen rondjes, leerden passen, speelden vier tegen vier en mikten de bal tegen kegeltjes. Het was heel leuk.”

Drempel verlagen

Nele (11) is al aangesloten bij de club en voetbalt nu vooral tussen jongens. “Ik bewijs me graag om te tonen dat ze me niet mogen onderschatten”, vertelt ze. “De nieuwe meisjes deden het goed en zijn meer dan welkom, want we hebben nog niet genoeg speelsters voor een eerste meisjesploeg.”

En dat is de ambitie, volgens Elise Vanhamme (30). Als jeugdtrainster en de eerste ‘Futbalista Ambassadrice’ van de club probeert ze drempels te verlagen voor meisjes met interesse in voetbal. “Ze stappen soms sneller naar een vrouw met hun vragen”, ondervindt ze tijdens haar eerste seizoen als Futbalista Ambassadrice. “Ik ben dankbaar dat de club snel inging op dit initiatief van Voetbal Vlaanderen.”

Durven

Het is de eerste keer dat KFC Poperinge een initiatie organiseerde voor meisjes. “Alle meisjes tussen 5 en 12 jaar mochten proberen en proeven van voetbal, een eerste kennismaking ook met de tien meisjes die al aangesloten zijn bij verschillende jongensploegen in de club”, duidt Elise.

“Een eerste volwaardige meisjesploeg bij de jeugd zou vrij uitzonderlijk zijn in de streek, want velen durven de stap nog niet zetten. De mentaliteit is gelukkig enorm veranderd in vergelijking met mijn jeugd, want ik werd vroeger aanzien als een ‘alien’ op het veld. We waren heel aangenaam verrast door de opkomst, het enthousiasme en het niveau van de nieuwe meisjes.”

“Er volgt al een tweede initiatie op 23 februari van 18.30 tot 19.45 uur. We hopen dat ze zich op termijn aansluiten bij de club. Het succes van de nationale vrouwenploeg Red Flames wakkert de interesse aan. En wie weet, krijgen de nieuwe meisjes ooit training van sterspeelster Tessa Wullaert. Zij ziet dat alvast zitten.” (TP)