Mehdi Oumedjeber wil in tweede amateurklasse spelen met KM Torhout: “Goede mentaliteit is onze grootste sterkte”

Tegen Jong Lede toonde KM Torhout nog maar eens zijn mentale veerkracht. Verdediger Mehdi Oumedjeber scoorde in de slotminuut de winning goal. Wat een moment om zijn eerste doelpunt voor KM te scoren.

“Sensationeel, fantastisch, magnifiek, ongelofelijk. Ik heb iets gevoeld wat ik nog niet vaak in mijn carrière heb gevoeld.” Mehdi Oumedjeber komt duidelijk superlatieven tekort om te beschrijven wat er door hem heen ging toen hij in de slotseconde op corner de 4-3 scoorde tegen Jong Lede. “Onze mentaliteit is onze sterkte en dat hebben we nog maar eens getoond in een wedstrijd waarin het op voetbalvlak wat minder ging. Dit was een belangrijke zege met het oog op de eindronde voor tweede amateurklasse.”

De sympathieke Fransman voelt zich kiplekker in Torhout. “Ik heb een goede band met de groep, de coach en de supporters. Het klopt dat er af en toe een taalbarrière is, maar dat levert geen grote problemen op. Ik Zowel ikzelf als mijn ploeggenoten doen een inspanning en dat lukt vlot.”

Frustraties

De 25-jarige verdediger woont in de buurt van Lille maar voetbalt al een zestal jaar in België. “Ik kreeg mijn jeugdopleiding bij Lille en stond op het punt om prof te worden, maar heb uiteindelijk met veel frustraties het Franse voetbalwereldje verlaten. Via een makelaar kwam ik via Moeskroen in Roeselare terecht, waar ik onder trainer Arnauld Mercier prof kon worden, maar door omstandigheden is dat niet doorgegaan.”

“Na passages bij Gullegem, Mandel United en Winkel Sport ben ik in september bij Torhout terecht gekomen. Vanuit Lille moet ik een klein uurtje rijden richting Torhout, maar ik heb het ervoor over. Gelukkig kan ik ook carpoolen met doelman Rodrigue Dutoit.”

“Ik zit dan liever wat langer in de auto om bij een club te kunnen spelen waar ik me volledig thuis voel. Na veel gesprekken heeft Didier Degomme me met de juiste argumenten kunnen overtuigen om volgend seizoen in Torhout te blijven. Hopelijk spelen we dan in tweede amateurklasse, maar laten we eerst beginnen met zondag te winnen in Erpe-Mere.”

(SB)