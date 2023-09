Mathias, vriend van Tessa Wullaert, staat met FC Aalbeke voor derby tegen SV Kortrijk

FC Aalbeke heeft met 9 op 9 zijn start niet gemist. Zaterdag (18.30 uur) nemen de Blauwe Uilen het op eigen veld op tegen buur SV Kortrijk. “Een vier op vier moet kunnen”, pronostikeert Mathias Deveugele, die in het tussenseizoen Zwevegem Sport ruilde voor Aalbeke.

Voluit voor titel

Tijdens de transferperiode trok FC Aalbeke naast een nieuwe technische staf ook heel wat nieuwe spelers aan. Een van hen is de 31-jarige Mathias Deveugele. De Stasegemnaar heeft al wat voetbalwatertjes doorzwommen. Het grootste gedeelte van zijn jeugdopleiding genoot hij bij Zulte Waregem, en hij liep ook voetbalschool bij KV Kortrijk. Bij de grote jongens was hij aan de slag bij Izegem, Wielsbeke, RC Waregem en de vorige seizoenen bij Zwevegem Sport. Mathias Deveugele is ook niet de eerste de beste. De kersverse Aalbeekse spits is de vriend van onze nationale trots Tessa Wullaert, die kan pronken met drie gouden schoenen. “Hoe mijn leven eruit ziet naast een nationale voetbalvedette?”, lacht Mathias Deveugele. “Niet anders dan bij een doorsnee koppel. “Dat we samen gek zijn op voetbal, is tof. Voetbal is bij ons dan ook de voertaal. Tessa ruilde Anderlecht voor het Nederlandse Fortuna Sittard, en verblijft er tijdens de week in een studio, dus we zien elkaar iets minder. Maar van zodra we wat vrije tijd hebben, spreken we af”, klinkt het.

Maar terug naar FC Aalbeke. “Waarom ik Aalbeke boven Zwevegem verkoos?”, herhaalt Mathias Deveugele. “Bij de Draadtrekkers was mijn rol uitgespeeld. Het bestuur had liever dat ik voor een andere club koos. Of ik dan een moeilijke jongen ben? In geen geval. Met de trainer en de spelers had ik geen probleem. Ontmoedigd door de houding van het Zwevegemse bestuur was ik van plan om de schoenen aan de haak te hangen. Tijdens de laatste dagen van de transferperiode kon de Aalbeekse sportieve manager Gaël Agneray me alsnog overtuigen om voor hen te kiezen. Dus tekende ik voor Aalbeke. Dat mijn nieuwe club voluit voor de titel gaat, strookt met mijn persoonlijke ambities. Vooraleer ik het voetbal vaarwel zeg, zou ik graag eens de zoete smaak van een titel willen proeven. Ik zal er dan ook alles aan doen om Aalbeke aan die begeerde trofee te helpen”, besluit Mathias Deveugele. (AV)