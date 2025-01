“Match tegen Aalst gamechanger”: Filip Mattelin acht KV Diksmuide Oostende klaar voor terugronde

KV Diksmuide Oostende trapt zaterdag om 20 uur het tweede deel van de competitie op gang met een thuismatch tegen Eendracht Aalst Lede. Of: een duel tussen de nummer drie en nummer zes. KVDO heeft een pittige winterbreak achter de rug, maar ook naast het veld gebeurde heel wat. “Pas na 30 speeldagen kan je zeggen dat het klassement niet liegt”, houdt sportief directeur Filip Mattelin de druk af.

Mattelin is al sinds 2016 bij de club actief, zowel als sportief eindverantwoordelijke en als bestuurslid. Een rol die hij vrijwillig bekleedt naast het zaakvoerderschap van het (online) tuincentrum Arborix. “Ik kwam erbij toen Diksmuide halverwege het klassement in derde provinciale stond en maakte mee de opmars van de club mee. Dat ik nu mee de lijnen mag uitzetten met KVDO is ronduit schitterend: ik was namelijk een diehardfan van KV Oostende en je kon me regelmatig in het Albertpark aantreffen. De samenwerking tussen Diksmuide en Oostende loopt goed, maar het is al bij al nog pril en er kunnen altijd nog zaken beter. Het belangrijkste: als club staan we er.”

Nog voor het einde van het kalenderjaar 2024 lijkt KVDO het huiswerk voor dit én (deels) volgend seizoen al klaar te hebben. Ga maar eens na: contractverlengingen voor Aaron Vandendriessche, Dio Santens, Thomas Acke, Neo Delbol, Quinten Cromheecke, Marc Couckuyt en Matthias Bronchain (allen tot 2026), en assistent-coach Benny Jonckheere, Liam Bronchin, Milan Beuckels, Jasper Vandenschrick, Siebe Vandergunst, Milan Seys, Gilles Vercruysse (allen tot 2027). Volgend seizoen vervoegen Jarne Ledeine (Koekelare), Jens Hoornaert (Blankenberge), Broes Willem en Jules Vanhaecke (Oostkamp) en Gauthier Willemeyns (Erpe-Mere) de KVDO-rangen.

“Het is al enkele jaren dat de eindejaarsperiode erg druk is om enerzijds contracten te verlengen en anderzijds nieuwe spelers vast te leggen. Wie tegen kerst niet zelf heeft gehandeld, is een pak spelers gewoon kwijt aan andere ploegen”, ziet Mattelin. “Het is een fenomeen dat we al zes, zeven jaar zien. De gesprekken met spelers worden normaal gezien al in december aangeknoopt, maar nu zelfs al in november. Dat is uitzonderlijk vroeg. Waarom? Een goeie vraag. Het kan te maken hebben met ongeduld bij de sportief leidinggevenden of de spelers? Ik kan er geen pasklaar antwoord op geven.”

Comeback KVO-jeugd

KVDO beklonk ook de transfers met onmiddellijke ingang van spits Preben Stiers (23) en linksvoetige verdediger Lukas Vandenbussche (19). Stiers doorliep de jeugd van KVO en werd in het seizoen 2021-2022 samen met Mo Berte (nu Dender) uitgeleend aan Den Bosch. Nadien trok hij naar Harelbeke en recent Petegem.

“Vorig jaar, in eerste provinciale, nam coach Dieter Vandendriessche al eens contact op met Preben. De gesprekken zijn toen niks geworden, maar opnieuw kwam hij snel in beeld. Preben was niet erg gelukkig bij Petegem door de beperkte speelkansen en het lang pendelen naar de club. Hij is een Oostendenaar, jong en gewoonweg een goeie voetballer met prima opleiding. Hij is ook wedstrijdfit, getuige zijn 70 minuten afgelopen weekend in de oefenmatch tegen Patro (1-3 verlies, red.).”

“Ook Lukas Vandenbussche doorliep de jeugd van KVO en vertrok na het faillissement van de kustclub naar Deinze. Toen ook die club de boeken neerlegde, grepen we onze kans. Lukas speelt hier tot eind dit seizoen. Er liggen al plannen klaar om hem langer aan ons te binden, als alles goed verloopt.” Uitgaand vertrekt Enrique Tanghe op het einde van dit seizoen naar reeksgenoot Lauwe. “Jammer, Enrique is hier kind aan huis. Vorig seizoen maakte hij 29 doelpunten. Dit seizoen loopt het ietsje minder door een blessure en bankzitten.”

Promotieronde

De vraag is natuurlijk: waar strandt KVDO straks? Kan het die derde stek behouden en zo mogelijks een plekje in de promotieronde afdwingen? “Ik zeg altijd: het klassement na 30 speeldagen liegt niet. Maar we zijn nog maar 16 speelrondes ver, hé (knipoogt). Ik zie ons tussen de derde en zevende plaats eindigen, afhankelijk van blessures en schorsingen natuurlijk.”

“Pas na 30 speeldagen kan je zeggen dat het klassement niet liegt”

“De match van komende zaterdag tegen Aalst kan een ‘gamechanger’ zijn. Als wij winnen, zetten we ze op zes punten. Maar als zij winnen, staan we weer gelijk en kan het zijn dat we aansluiting met de top mislopen.” Het wordt sowieso een boeiende partij. De Aalsterse fans zouden met een zestal bussen naar Oostende komen, maar ook de thuisfans zullen weer massaal op post zijn.

Goeie winterbreak

“Voor mij steken Hamme en Mandel boven de rest uit, maar eigenlijk is het gewoonweg een lastige reeks. Iedereen kan van iedereen winnen en verliezen. Er is geen enkel team waarvan je op voorhand denkt: ‘Daar winnen we zéker van.’ Dankzij die 9 op 9 voor de winterstop maakten we een mooie sprong. Mochten we straks tegen Aalst en daarna Stekene 4 of 6 op 6 halen, blijven we bovenin meedraaien. Ik heb het gevoel een goeie winterbreak achter de rug te hebben. We trainden zeven keer en er was een goeie oefenpot tegen Patro. In de eerste twintig minuten ging het gelijk op en ook met enkele wissels later in de wedstrijd deden we opnieuw mee, onder meer na een bal op de lat.”