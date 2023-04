Massemen wint wandelvoetbaltoernooi in Vlamertinge

Op paasmaandag organiseerden de OldStars KSK Vlamertinge een wandelvoetbaltoernooi naar aanleiding van hun vijfjarig bestaan. Er namen 12 ploegen deel. In een spannende finale was het uiteindelijk Massemen die het met de kleinste score (1-0) haalde van Maarkedal. De wedstrijd voor de derde en vierde plaats tussen Waregem A en Vissenaken eindigde op 3-3, waarna Waregem het haalde met de strafschoppen (2-0). Op de foto zien we de spelers van alle deelnemende ploegen. (foto EG)