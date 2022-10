Marc Van Criekinge hoopt op beterschap voor Roepovo A

Met slechts één punt uit vier wedstrijden heeft Roepovo Poperinge de start van het seizoen gemist. Voor nieuwe coach Marc Van Criekinge allerminst een reden tot paniek. “We zullen nog tonen dat we onze plaats in deze reeks verdienen.”

De thuismatch tegen VT Marke-Webis Wevelgem leek voor Roepovo een uitgelezen kans om de eerste overwinning van het seizoen te pakken. Dat was buiten de Wevelgemnaars gerekend die de drie punten mee naar huis namen. “Toch een ontgoocheling, want na winst in de eerste set leek er geen vuiltje aan de lucht. Dat we de match dan alsnog uit handen gaven, maakt duidelijk dat we nog niet constant genoeg zijn”, is Marc Van Criekinge eerlijk.

“Het is zowat het verhaal van de voorbije weken. We pikken overal wel een set of meer mee, maar laten het dan na om de match in ons voordeel te beslechten. Voor mij duidelijk een kwestie van tijd. Als we op ons best zijn, kunnen we het elke ploeg in deze reeks moeilijk maken. Dat neemt niet weg dat we in de thuismatchen tegen Bredene en Marke-Webis kostbare punten hebben laten liggen.”

Lokale club

Roepovo trekt zaterdag richting Oost-Vlaanderen voor een confrontatie met VC Kalken, de vierde uit de stand. “Een sterke en complete ploeg die met een overwinning tegen Denderhoutem al liet zien één van de te kloppen ploegen in deze reeks te zijn”, blikt Marc vooruit. “Voor ons een zware, maar niet onoverkomelijke opdracht. Met Lowie Lootens recupereren we een middenspeler wat ons toch een extra wapen geeft. Er zijn ook een aantal spelers die een groot deel van de voorbereiding hebben gemist en die nu weer aanleunen bij hun beste niveau. Onze kern is nu zo goed als compleet en als iedereen topfit is, moeten we wel vrij snel enkele plekken kunnen opschuiven in het klassement en tonen dat we onze plaats in deze reeks verdienen. We zijn er ons van bewust dat we elke match zullen moeten knokken. Vorig seizoen zaten er nog vier Waalse ploegen in de reeks waardoor het behoud, met alle respect voor hun werking, min of meer zeker was. Van die vier ploegen zijn er twee gedegradeerd en heeft een andere de boeken neergelegd. Er zal dus tot het einde gestreden worden voor het behoud.”

De 58-jarige Marc Van Criekinge nam in het tussenseizoen de fakkel over van Xavier Melsens als coach van Roepovo A.

“Een bewuste keuze, zeker omdat ik de voorbije vijf jaar al heel nauw betrokken was bij de werking van de A-ploeg. De sfeer is hier heel gemoedelijk. Een grote bende vrienden onder elkaar, zo kan je ons eigenlijk het beste omschrijven. Er is ook een grote bereidheid om voor elkaar te werken, los van de resultaten. Daar plukken onze jonge gasten Rune Samyn en Emile Vankemmel de vruchten van, want zij hebben al mooie stappen gezet sinds ze bij ons in de ploeg zijn opgenomen. Wij zijn een zeer lokale club en de doorstroming van onze jeugdspelers is essentieel voor onze langetermijnwerking.” (TVI)