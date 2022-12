Louis De Ketelaere ziet broer Charles minuten maken op het WK: “Mijn broer is soms nogal een drogen”

Donderdagnamiddag spelen de Belgen een alles-of-nietswedstrijd tegen Kroatië. Maar wat de uitslag van de match ook mag worden, voor de familie De Ketelaere is het dankzij de selectie van Charles sowieso al een WK om nooit te vergeten. Ook broer Louis (23) kijkt met gepaste trots toe. “Al vond ik zijn debuut tegen PSG eigenlijk specialer.”

Vertel eens, hoe stelt Charles het in Qatar?

Louis De Ketelaere: “Goed, denk ik. Als ik hem hoor, klinkt hij toch content. Al moet ik zeggen dat ik hem na de match tegen Marokko toch eventjes met rust gelaten heb, want na die partij zal hij niet tevreden geweest zijn. Maar voor de rest amuseert hij zich daar wel, denk ik.”

Hebben jullie eigenlijk veel contact?

“Goh, wat is veel, hé? (lacht) Zeker niet dagelijks, maar toch enkele keren per week. Maar dan spreken we niet over voetbal. Ik weet ondertussen dat hij dat niet leuk vindt.”

Waarover hebben jullie het dan? Over hoe tof de glijbanen zijn in het Hilton Salwa Beach Resort?

“Nee, nee. Op dat vlak is Charles ne korten. Het is meer zoiets als:

‘Alles goed met jou?’

‘Ja, met jou?’

‘Ook alles goed.’

Veel meer krijg je daar niet uit los. Mijn broer is soms nogal een drogen.” (lacht)

Beleef je het WK nu intenser dan anders?

“Normaal zou ik het intenser beleven, maar omdat het in de winter is, heb ik daar toch een ander gevoel bij. De spelers zelf zullen daar op zich weinig van maken want in Qatar zijn de temperaturen zomers. Gelukkig kan Charles ondertussen al wat beter tegen de warmte, maar voor de supporters hier is het toch anders. Ik ga ook niet ter plekke gaan kijken. Enerzijds omdat Qatar nu niet meteen de meest idyllische en goedkope bestemming is, maar anderzijds ook omdat ik nog maar sinds deze zomer werk en nog niet zoveel verlof heb.”

Wat voelt een grote broer als hij zijn kleine broer minuten ziet maken op de Wereldbeker, het grootste voetbalevenement ter wereld?

“Ik moet toegeven dat ik zijn debuut bij Club Brugge in de Champions League tegen PSG toch specialer vond. Dat kwam toen echt uit het niets, terwijl hij nu wel al een paar keer meegedaan had met de nationale ploeg. Al was ik wel verrast dat hij tegen Marokko mocht invallen. Ik had niet verwacht dat hij op dit WK minuten zou maken. Dus ja, ik was wel trots. Alleen jammer dat het resultaat nogal tegenviel.”

Los van het resultaat is dit WK voor Charles een zeer goede leerschool

Ben jij iemand die de prestaties van Charles objectief kan beoordelen?

“Enigszins. (lacht) Ik verbloem het soms wel een beetje.”

Niet iedereen was laaiend enthousiast over zijn invalbeurt. Wat vond jij ervan?

“Ik vond de kritiek eerlijk gezegd niet helemaal terecht. Hij kwam erin net na de 0-1, een slechter moment om in te vallen is er niet. Hij heeft ook niet veel ballen kunnen raken. Maar als iemand als Kevin De Bruyne het al moeilijk heeft, dan vind ik niet dat je Charles iets kan verwijten. Hij kon misschien wel meer doen en Charles zal ongetwijfeld zelf ook niet tevreden zijn met wat hij gebracht heeft, maar het was collectief gewoon niet goed genoeg. Het was los zand.”

Heeft Charles zijn hart al eens gelucht over de vermeende slechte groepssfeer bij de Duivels?

“Ik denk dat die verhalen nogal overdreven zijn in de media. Ik weet alleszins niet vanwaar ze komen, want van Charles hoor ik altijd dat de sfeer bij de Rode Duivels echt goed is.” (lees verder onder foto)

De broers komen goed overeen, maar diepe gesprekken voeren ze niet. “Charles is nogal een drogen.” (gf)

Haal de voorspeller in je eens naar boven: gaan de Belgen door?

“Objectief gezien denk ik dat de kans klein is, maar de optimist in mij zegt dat ze zich zullen herpakken en winnen. Ik geloof er nog in.”

Misschien belangrijker: gaat Charles nog minuten maken?

“Het kan. Ik ga er niet vanuit, maar ik hoop natuurlijk van wel. Ik zeg het: ik had eigenlijk al niet verwacht dat hij überhaupt één minuut zou spelen op dit WK. Ook omdat hij in de voorbereidende matchen weinig mocht meedoen.”

Laat ons even uitgaan van een worstcasescenario: België is uitgeschakeld en Charles speelde geen minuut meer. Hoe zal hij dan terugkijken op dit WK?

“Met tevredenheid. Niet over het resultaat, maar wel omdat hij een mooie ervaring zal gehad hebben. Dit WK was sowieso een goede leerschool voor hem. Hij is nog maar 21. Het is op zich al mooi dat hij geselecteerd werd. Hij zal zich vooral daar aan optrekken, want ik denk niet dat hij het zelf nog verwachtte nadat hij dit seizoen minder speelde.”

Hoe evalueer jij zijn eerste maanden bij AC Milan?

“Positief. Hij weet zelf ook wel dat het beter kan, maar anderzijds is het logisch dat hij een aanpassingsperiode nodig heeft. Het is er toch anders voetballen dan in de Jupiler Pro League. Maar hij zal gewoon zijn best blijven doen. Toen ik vorige maand op bezoek ging, zei hij ook dat hij zich daar heel goed voelt. Charles heeft een goede band met trainer Stefano Pioli en ook het bestuur praat veel met hem. Ze tonen echt wel dat ze in hem geloven. Ook op dat vlak is de teneur in de media wel wat overdreven. En dan kan ik de Italiaanse media nog niet eens lezen.”

Waarom niet?

“Tja, ik spreek geen Italiaans, hé. Maar Charles trekt zich dat niet aan. Mijn broer gaat trainen en doet zijn best. De kansen zullen dan ook wel blijven volgen. Ze beseffen bij Milan heel goed dat het begin moeilijk kan zijn wanneer je als 21-jarige van België naar Milan trekt. Neem bijvoorbeeld Sandro Tonalli en Rafael Leao: ook zij hadden het in hun eerste jaar moeilijk, maar ondertussen zijn ze wel de sleutelspelers in het team. Er is dus nog hoop, hé! (lacht) Als hij binnen twee jaar niet speelt, zal ik me zorgen maken, maar nu is dat nog helemaal niet nodig.”

Charles staat erom bekend om toch wel een beetje een mama’s-kindje te zijn. Hoe bevalt het hem daar in Milaan, voor het eerst weg vanonder mama’s vleugels?

“Dat gaat hem eigenlijk goed af. Hij trekt zijn plan. Zijn vriendin Jozefien bezoekt hem ook vaak. Ze studeert nog aan de UGent, maar in de weekends reist ze naar Milaan en zorgt ze voor mijn broertje. Ze heeft dus werk genoeg! (lacht) En natuurlijk is mama ook al enkele keren naar daar geweest. Hij is daar dus alleszins niet eenzaam.”

Fan van blauw-zwart ben je altijd al geweest, maar stroomt er ondertussen ook al rood-zwart bloed door je aderen?

“Nee, dat moet nog een beetje groeien. Ik vind het een hele mooie club, maar het is nog te vroeg om me echt al supporter te noemen. Ik ben nog geen Rossoneri. Maar wat niet is, kan nog komen natuurlijk. Charles heeft nog vier en een half jaar contract. Als hij daar nog enkele jaren blijft, zal ik wel een echte fan worden. Dat stadion alleen al. Daar was ik echt van onder de indruk. Toch iets anders dan Jan Breydel. Iets minder betonrot ook.” (hilariteit)