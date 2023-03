Lieven Dheedene (RC Lauwe 1) rekent niet op cadeaus: “Als we ons willen redden, moeten we het zelf doen”

RC Lauwe kan dus toch nog winnen. Na een magere 2 op 24 ging Racing zondag met 0-3 winnen op het veld van hekkensluiter Jabbeke. De statiejongens zien opnieuw een beetje licht aan het einde van de tunnel. Maar omdat één zwaluw de lente niet maakt, vraagt deze zege om bevestiging. “Nu moeten we doorgaan op ons elan”, hoopt T1 Lieven Dheedene.

RC Lauwe had dit seizoen nog niet vaak reden tot juichen gekregen. Wie na 24 wedstrijden en amper vijf gewonnen wedstrijden op de voorlaatste plaats bengelt, moet heel nederig zijn. Ondanks dit tegenvallend rapport blijven ze bij Racing in een goede afloop geloven. “Dat het moeilijk zal worden om het behoud te verzekeren, moet je mij niet komen vertellen”, reageert Lieven Dheedene. “In de eerste plaats moeten we ervoor zorgen dat we minstens twee ploegen achter ons houden. Maar zelfs als we daar in slagen, zijn we nog niet zeker dat we ook volgend seizoen ons ding mogen doen in eerste provinciale. Onze West-Vlaamse vertegenwoordigers in derde afdeling zijn ook niet zo schitterend bezig. Uiteraard zullen we het in de eerste plaats zelf moeten doen, maar we duimen voor Rumbeke en Wervik dat ze hun opdracht tot een goed einde brengen.”

Voorbijsteken

RC Lauwe heeft dit seizoen al veel zwarte sneeuw gezien. En toch is Racing nog altijd niet veroordeeld. “Door te winnen op Jabbeke hebben we Veurne bijgehaald”, bekijkt Lieven Dheedene de ranglijst. “Maar ik vrees dat het niet zal volstaan. Om zo goed als zeker te zijn, moeten we ook Oostnieuwkerke voorbijsteken. Maar ook Oostnieuwkerke is blijkbaar uit zijn winterslaap ontwaakt, en won vorige speeldag met 2-1 van onze komende tegenstander Varsenare. Eén ding weet ik zeker: als we ons willen redden, zullen we het zelf moeten doen. Op cadeaus moeten we niet rekenen.”

Transfers

Ondertussen heeft RC Lauwe zijn huiswerk al gemaakt voor volgend seizoen. Liefst tien nieuwe spelers werden aangeworven: Tijs Meire (Beernem), Dries Loosveldt (Lichtervelde), Bram Deweer (Zwevegem), Tijs Vanhove (Geluwe), Kenneth Deryckere (Harelbeke), Jordy Balcaen (Marke), Thomas Vandendriessche (Winkel), Sian Oosterlinck (Deerlijk), Benjamin Opoku (Harelbeke) en vorige week werd Mouctar Gassama (Vlaamse Ardennen) aan de lijst binnenkomers toegevoegd. “We zijn nog op zoek naar een linksachter”, zegt Lieven Dheedene. “Als we die op de kop kunnen tikken, zijn we gewapend om volgend seizoen in eerste een zorgeloos seizoen vol te maken, of in het slechtste geval in tweede mee te doen voor de prijzen. Maar eerst moeten we dit seizoen nog alles geven, opdat we de competitie met een goed gevoel kunnen afsluiten.” (Fons Vandewynckele)

Zaterdag 19 maart om 19.30 uur: FC Varsenare RC Lauwe.