Leander Dendoncker haakt geblesseerd af bij Rode Duivels

Geen Leander Dendoncker (28) op training bij de Rode Duivels maandag. De Passendalenaar stond afgelopen zaterdag nog in de basis tegen Oostenrijk, maar moest in de slotfase met liespijn vervangen worden. Nu blijkt dat hij ook out zal zijn voor de interland tegen Estland.

Brute pech dus voor Dendoncker. De West-Vlaming kreeg van bondscoach Domenico Tedesco afgelopen weekend immers nog zijn kans in het hart van defensie en speelde er aan de zijde van ex-Oostendenaars Wout Faes en Arthur Theate een degelijke partij. Zo viel hij onder meer op met een indrukwekkende spurt om Gregoritsch ternauwernood terug te halen en hem het scoren te beletten. Enkele minuten later moest Dendoncker evenwel geblesseerd naar de kant.

Aangezien de verdediger, annex middenvelder, van Aston Villa afgelopen seizoen minder speelde, werd meteen gevreesd voor zijn beschikbaarheid voor de match tegen Estland van morgen. Ook omdat een liesblessure vaak een vervelende blessure is. Die vrees bleek uiteindelijk ook gegrond, want maandagmorgen gaf Dendoncker verstek voor de training van de Duivels, de laatste voor hun afreis naar Estland. Hij zal ook niet tijdig fit geraken zijn voor de match tegen Estland. Waarschijnlijk wordt Anderlecht-verdediger Jan Vertonghen zijn vervanger.