Laurenz Simoens verlaat KVK Westhoek: “Hoe het verder moet met deze club, is niet onze zorg”

KVK Westhoek zette met een overwinning op het veld van Eendracht Aalst een belangrijke stap richting behoud. “Er komen nu nog drie belangrijke wedstrijden aan. Reken er maar op dat we met volle inzet zullen spelen om de ploeg in tweede amateur te houden”, vertelt Laurenz Simoens.

“In het begin van de wedstrijd waren we niet op de afspraak en we kwamen vrij vroeg op achterstand. Maar opgeven staat momenteel niet in ons woordenboek”, aldus kapitein Laurenz Simoens. “In een dol kwartier scoorden we drie keer. Aan de rust stond de 1-3-eindstand al op het bord. We zijn met dezelfde mentaliteit uit de kleedkamer gekomen en waren dichter bij een vierde doelpunt dan Aalst bij de aansluitingstreffer. Deze overwinning geeft ons in elk geval vertrouwen voor de drie slotwedstrijden: thuis tegen Sparta Petegem, uit bij KRC Harelbeke en de laatste wedstrijd thuis tegen KM Torhout.

We blijven zeker in de running voor het behoud en bekijken het wedstrijd na wedstrijd. We kenden een dramatische tweede periode en zijn daardoor in een moeilijke situatie terechtgekomen. Anderzijds denk ik dat er ons weinig kan verweten worden. Sinds de komst van trainer Bram Lucker hebben we weer een groep die aan elkaar hangt. De klucht van de afgesprongen fusie met Sassport Boezinge moeten we ons niet aantrekken. Hoe het verder moet met KVK Westhoek is niet onze zorg, maar met de weinige spelers die blijven, ziet het er niet denderend uit”, wil Simoens kwijt.

Boksen

Net als het grootste deel van zijn ploegmakkers neemt ook de Bruggeling na dit seizoen afscheid. “Ik verlaat KVK Westhoek, maar mijn keuze van een nieuwe ploeg zal afhangen van het zaalvoetbal waarin ik actief ben. En op 17 juni boks ik mijn derde kamp in de categorie -68 kg in Ninove.” (EG)

Zondag 30 april om 15 uur: KVK Westhoek – Sparta Petegem.